"Они постоянно кричат": Литовченко рассказала, что сейчас творится в Минздраве
Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко объяснила, что происходило в Минздраве на протяжении трех последних месяцев, и почему не верит, что новая политическая команда сможет удачно запустить реформу больниц и других видов медпомощи.
Ирина Литовченко в интервью Украинской Правде.Жизнь отметила, что сотрудничество с политическим руководством министерства за эти три месяца было сложным и достаточно напряженным.
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У Зоряны отсутствует какой-либо опыт работы в крупных компаниях, у нее нет управленческого опыта, и стало понятно, что она не представляет, как это – управлять такой большой системой как министерство,
– сообщила Литовченко.
Ирина вспоминает, что после встречи с офисом реформы при Минздраве в конце октября с ними больше никто не встречался. Однако, в то время начались наезды СБУ, разные письма.
Вся коммуникация руководства ведется в истерично-агрессивном тоне. Они постоянно кричат.
Заходишь в госсекретариат, слышишь, как и.о. госсекретаря кричит на секретарш министра. Министр кричит на заместителя министра, бумагами швыряются люди. Постоянные какие-то крики, истерики.
Также Ирина подтвердила, что в Минздраве существует табу на фамилии "Супрун".
Да, это правда. Еще в первые недели работы министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилия Супрун, "потому что Зоряна нервничает".
В частности, в документах о встрече министра с международной финансовой корпорацией пришлось менять в протоколах и справках фамилию Супрун на "представитель министерства отметил", потому что нельзя, чтобы там былоа упомянута фамилия Супрун.
Как известно, 5 декабря с сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания об Ульяне Супрун, Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке.
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