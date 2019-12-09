"Они постоянно кричат": Литовченко рассказала, что сейчас творится в Минздраве

Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко объяснила, что происходило в Минздраве на протяжении трех последних месяцев, и почему не верит, что новая политическая команда сможет удачно запустить реформу больниц и других видов медпомощи.

Ирина Литовченко в интервью Украинской Правде.Жизнь отметила, что сотрудничество с политическим руководством министерства за эти три месяца было сложным и достаточно напряженным.

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У Зоряны отсутствует какой-либо опыт работы в крупных компаниях, у нее нет управленческого опыта, и стало понятно, что она не представляет, как это – управлять такой большой системой как министерство,

– сообщила Литовченко.

Ирина вспоминает, что после встречи с офисом реформы при Минздраве в конце октября с ними больше никто не встречался. Однако, в то время начались наезды СБУ, разные письма.

Ирина Литовченко “Нас также пытались подловить на нарушении дисциплины, звучали угрозы в те три дня, когда я работала госсекретарем. Сюда приходил странный человек, его приводила Инна Солодка (нынешняя и.о. государственного секретаря Минздрава, который руководит всеми госслужащими – УП). Она просила охрану не записывать его имя и фамилию. Он начал ходить и угрожать сотрудникам, требовать документы, личные дела, врывался в помещение отдела кадров, где хранятся личные дела, хотя не имел права. Его просили оттуда уйти, вызвали охрану. Он посоветовал мне внимательнее следить за своим здоровьем и не ходить по вечерам одной. Это было страшно ”.

Вся коммуникация руководства ведется в истерично-агрессивном тоне. Они постоянно кричат.

Заходишь в госсекретариат, слышишь, как и.о. госсекретаря кричит на секретарш министра. Министр кричит на заместителя министра, бумагами швыряются люди. Постоянные какие-то крики, истерики.

Также Ирина подтвердила, что в Минздраве существует табу на фамилии "Супрун".

Да, это правда. Еще в первые недели работы министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилия Супрун, "потому что Зоряна нервничает".

В частности, в документах о встрече министра с международной финансовой корпорацией пришлось менять в протоколах и справках фамилию Супрун на "представитель министерства отметил", потому что нельзя, чтобы там былоа упомянута фамилия Супрун.

Как известно, 5 декабря с сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания об Ульяне Супрун, Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке.