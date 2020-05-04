Онкобольные вынуждены сами оплачивать тест на COVID-19 перед госпитализацией

В Национальном институте рака и детской специализированной больнице "Охматдет" семьям онкобольных детей отказывают в госпитализации без результатов теста на COVID-19. Впрочем, проходить тестирование онкопациенты вынуждены за свой счет.

Без негативных результатов теста онкобольных детей не госпитализируют для прохождения химиетерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведения МРТ. Об этом сообщил благотворительный фонд "Таблеточки", в который обратились семьи онкопациентов с просьбой оплатить тестирование, пишет УП.

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Сегодня, 4 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что любая плановая госпитализация может быть осуществлена лишь в случае ПЦР-тестирования пациентов на COVID-19. Таким образом в Минздраве пытаются замедлить заражение украинских медиков коронавирусной инфекцией.

Стоимость такого ПЦР-теста в Украине составляет около 2,2 – 2,5 тысячи гривен на одного человека.

Мы согласны с решением больниц, это нужно. Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 000 гривен,

– рассказывала Наталья Бойко, мама онкобольного ребенка.

При этом в руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" не смогли предоставить приказы, которыми установлено соответствующее требование о сдаче теста.

В комментарии 24 каналу спикер Министерства здравоохранения Артем Дехтяренко пояснил, что ПЦР-тестирование действительно сейчас является обязательным условием при госпитализации. Впрочем, тестирование обеспечивает государство, а следовательно ни онкобольные, ни другие пациенты не должны самостоятельно оплачивать ПЦР-тест, для этого они должны получить направление у врача.

Артем Дехтяренко "ПЦР-тесты на COVID-19 проводят за счет государства по направлению врача. Это недопустимо заставлять онкопациентов самостоятельно оплачивать тестирование перед госпитализацией".

В Минздраве пообещали выяснить ситуацию с подобными решениями "Охматдета".

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Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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