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Онлайн-трансляция пресс-брифинга Минздрава относительно китайского коронавируса

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Онлайн-трансляция брифинга Минздрава относительно коронавируса / Минздрав Украины

Министерство здравоохранения Украины решило провести пресс-брифинг о ситуации распространения коронавирусной инфекции (nCoV).

Пресс-брифинг начался 23 января с участием заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, исполнителя обязанностей Генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина и Главы Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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От вирусной пневмонии, которую спровоцировал новый коронавирус, умерло 25 человек. nCoV впервые был зафиксирован в Китае, а затем вышел за пределы страны, появившись в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее и США.

Онлайн-трансляция пресс-брифинга Минздрава Украины о ситуации распространения коронавирусной инфекции:

 

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Пневмония в Китае 2020 Министерство здравоохранения Украины
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