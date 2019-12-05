Опасная работа: какие болезни может вызвать сидячий образ жизни

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Все больше украинцев работают в сидячем положении. Впрочем даже не догадываются, как такая работа влияет на их здоровье. Ведь именно офисные работники из-за небольшой активности зарабатывают больше заболеваний, чем уличные рабочие.

Журналистка Анна половину своего рабочего дня проводит сидя за компьютером. Девушка признается, часто из-за загруженности не может даже глаза от монитора отвести.

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"Учитывая задачи, рабочий день бывает разный. Бывает, что и по 5-6 часов ты сидя. Если у тебя горит дедлайн, коллеги меня поймут, то ты не встаешь. У меня один раз так было, когда писала один сюжет, потом сразу другой сюжет, у меня не было даже возможности ни поесть, ни что-то выпить", – рассказала журналистка Анна Брыкова.

Сообщила, что под конец рабочего дня чувствует боль в мышцах. "В мои 25 лет уже, в принципе и спина болит, и ноги болят. Хотя так не должно быть", – добавила журналистка.

Почти по восемь часов ежедневно украинцы сидят за своим рабочим столом. И это очень вредит здоровью

Когда человек в сидячем положении длительное время, то у него перерастянуты мышцы спины. Особенно, если он сидит за компьютером и не держит осанку. У него перенапряжены грудные мышцы и дельтаподобные мышцы. Перерастянута передняя поверхность бедра и сокращена задняя,
– пояснил тренер Сергей Путсов.

"Всемирная организация здравоохранения утверждает, что люди, которые больше времени проводят сидя за рабочим столом или просто недостаточно двигаясь, они на 20-30% больше рискуют заболеть", – сообщила специалист по профессиональному здоровью и травматизму Антонина Загроцкая.

Сидяча робота
Сидячая работа

У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, усиливается тревожность, замедляется обмен веществ и ослабевают мышцы.

Недостаточный уровень активности может привести к избыточному весу, к таким серьезным заболеваниям, как сосудистые заболевания и даже рак,
– сообщила специалист по профессиональному здоровью и травматизму Антонина Загроцкая.

И рецепт, как это предотвратить, прост: несколько легких физических упражнений. Делать их можно даже возле своего рабочего места. Главное не забывать повторять их каждые полчаса. Добавите еще короткую прогулку в ближайшем парке, и ни боли в спине, ни другие офисные недуги будут не страшны. Психологи же говорят, что зарядки всем коллективом еще и помогут преодолеть стресс.

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Автор: Людмила Гаврилюк
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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