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Опасность хламидиоза: симптомы, осложнения и лечение

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Хламидиоз: симптомы и лечение / Pexels

Хламидиоз передается половым путем, внутриутробно или во время прохождения через родовые пути.

Возбудитель болезни крайне редко передается через предметы обихода, постельное белье и одежду, рассказала акушер-гинеколог Татьяна Калины.

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Болезнь часто протекает без симптомов, способствует размножению и распространению инфекции – именно поэтому раз в год важно проходить обследование.

Чаще всего хламидиоз поражает шейку матки и уретру. При отсутствии лечения инфекция мигрирует в полость матки, маточных труб, малого таза и брюшной полости, из-за чего у человека может возникнуть:

  • Спаечный процесс (спайки)
  • Непроходимость маточных труб;
  • Бесплодие
  • Повышается риск внематочной беременности;

Важно: у беременных, имеющих хламидиоз, возрастает риск преждевременного отхождения околоплодных вод и преждевременных родов.

 
Хламидиоз – симптомы
  • слизисто-гнойные выделения из влагалища;
  • межменструальные кровянистые выделения;
  • контактные кровотечения (после полового акта)
  • симптомы цистита;

Кроме того, хламидии могут привести к поражению суставов (артрита), глаз (конъюнктивит) и горла (фарингит).

Профилактика хламидиоза имеет только два варианта: презерватив и верность.

Диагностика хламидиоза

  • Сдать урогенитальный мазок перед месячными, для проведения диагностики методом ПЦР.
  • Сдать кровь на IgM, ведь IgG менее информативный метод и только на его результатах лечения не проводится.
  • Наличие хламидий в IgG при отсутствии в результатах IgM свидетельствует о перенесенном хламидиоз, а не о скрытой инфекции и не требует лечения.

Лечение хламидиоза

Лечение хламидиоза проводится антибактериальными препаратами. Если у человека обнаружили это заболевание, обязательно необходимо провести обследование партнера.

Во время лечения необходимо соблюдать половой покой, и через месяц пройти повторное обследование.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Мужское здоровье
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