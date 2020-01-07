Опасность хламидиоза: симптомы, осложнения и лечение
Хламидиоз передается половым путем, внутриутробно или во время прохождения через родовые пути.
Возбудитель болезни крайне редко передается через предметы обихода, постельное белье и одежду, рассказала акушер-гинеколог Татьяна Калины.
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Болезнь часто протекает без симптомов, способствует размножению и распространению инфекции – именно поэтому раз в год важно проходить обследование.
Чаще всего хламидиоз поражает шейку матки и уретру. При отсутствии лечения инфекция мигрирует в полость матки, маточных труб, малого таза и брюшной полости, из-за чего у человека может возникнуть:
- Спаечный процесс (спайки)
- Непроходимость маточных труб;
- Бесплодие
- Повышается риск внематочной беременности;
Важно: у беременных, имеющих хламидиоз, возрастает риск преждевременного отхождения околоплодных вод и преждевременных родов.
- слизисто-гнойные выделения из влагалища;
- межменструальные кровянистые выделения;
- контактные кровотечения (после полового акта)
- симптомы цистита;
Кроме того, хламидии могут привести к поражению суставов (артрита), глаз (конъюнктивит) и горла (фарингит).
Профилактика хламидиоза имеет только два варианта: презерватив и верность.
Диагностика хламидиоза
- Сдать урогенитальный мазок перед месячными, для проведения диагностики методом ПЦР.
- Сдать кровь на IgM, ведь IgG менее информативный метод и только на его результатах лечения не проводится.
- Наличие хламидий в IgG при отсутствии в результатах IgM свидетельствует о перенесенном хламидиоз, а не о скрытой инфекции и не требует лечения.
Лечение хламидиоза
Лечение хламидиоза проводится антибактериальными препаратами. Если у человека обнаружили это заболевание, обязательно необходимо провести обследование партнера.
Во время лечения необходимо соблюдать половой покой, и через месяц пройти повторное обследование.
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