Опасность шампанского: какие правила необходимо соблюдать

Приближается Новый год, и игристое вино под бой курантов – традиция, которая существует чуть ли не в каждой семье. Здесь не о пользе и вреде алкоголя. Неправильное откупоривание шампанского приводит к тяжелым травмам глаза, поэтому необходимо соблюдать простые правила, чтобы уберечь здоровье.

Как правильно открыть шампанское, чтобы никто не пострадал рассказала Дарья Симчук.

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Несоблюдение техники безопасности при откупоривании игристого вина часто приводит к тяжелым травмам глаза, ведь давление в бутылке "разгоняет" пробку до 55 километров в час. Поскольку диаметр пробки меньше диаметра орбиты – глаз полностью берет на себя всю кинетическую энергию.

И замечательно, если человек получил только синяк, ведь такая аварийная ситуация может привести и к испорченному хрусталику, радужке или даже зрению.

Как правильно откупорить шампанское:

Храните игристое при температуре не выше 7°С. При комнатной температуре давление в бутылке растет, а вместе с ним и кинетическая энергия пробки.

Не трясите бутылку, ведь не только увеличиваете давление, но и пробка может вылететь раньше расчетного времени.

Отведите горло бутылки на 45° от себя и гостей. Распутывает мюзле (проволока), придерживая пробку рукой.

Накиньте на горлышко бутылки полотняное полотенце, а другой рукой крепко возьмите пробку. Прокрутите бутылку на 45°, снимите печать.

Придерживайте пробку, которая находится под давлением газа, но давайте ей понемногу выходить из бутылки.

Что делать, если пробка от шампанского попал в глаз?

Чаще всего в такой ситуации происходит отрыв сетчатки, который сопровождается беловатыми помутнениями зрения по периферии на стороне контузии.

Может появиться макулярный разрыв, который сопровождается выраженным снижением центрального зрения.

Растяжение сосудов приводит к их разрыву и гемофтальму или гифеме, что иногда может стать показанием к хирургическому вмешательству.

Еще одним тяжелым осложнением может стать острый приступ глаукомы, если хрусталик пострадал. Если такое случилось, придется его заменять. Такое положение требует срочного снижения внутриглазного давления.

Поэтому, если пробка таки попал в глаза – приложите что-то холодное и сразу идите в глазной травмпункт.

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