Опасность шампанского: какие правила необходимо соблюдать
Приближается Новый год, и игристое вино под бой курантов – традиция, которая существует чуть ли не в каждой семье. Здесь не о пользе и вреде алкоголя. Неправильное откупоривание шампанского приводит к тяжелым травмам глаза, поэтому необходимо соблюдать простые правила, чтобы уберечь здоровье.
Как правильно открыть шампанское, чтобы никто не пострадал рассказала Дарья Симчук.
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Несоблюдение техники безопасности при откупоривании игристого вина часто приводит к тяжелым травмам глаза, ведь давление в бутылке "разгоняет" пробку до 55 километров в час. Поскольку диаметр пробки меньше диаметра орбиты – глаз полностью берет на себя всю кинетическую энергию.
И замечательно, если человек получил только синяк, ведь такая аварийная ситуация может привести и к испорченному хрусталику, радужке или даже зрению.
Как правильно откупорить шампанское:
- Храните игристое при температуре не выше 7°С. При комнатной температуре давление в бутылке растет, а вместе с ним и кинетическая энергия пробки.
- Не трясите бутылку, ведь не только увеличиваете давление, но и пробка может вылететь раньше расчетного времени.
- Отведите горло бутылки на 45° от себя и гостей. Распутывает мюзле (проволока), придерживая пробку рукой.
- Накиньте на горлышко бутылки полотняное полотенце, а другой рукой крепко возьмите пробку. Прокрутите бутылку на 45°, снимите печать.
- Придерживайте пробку, которая находится под давлением газа, но давайте ей понемногу выходить из бутылки.
Что делать, если пробка от шампанского попал в глаз?
- Чаще всего в такой ситуации происходит отрыв сетчатки, который сопровождается беловатыми помутнениями зрения по периферии на стороне контузии.
- Может появиться макулярный разрыв, который сопровождается выраженным снижением центрального зрения.
- Растяжение сосудов приводит к их разрыву и гемофтальму или гифеме, что иногда может стать показанием к хирургическому вмешательству.
- Еще одним тяжелым осложнением может стать острый приступ глаукомы, если хрусталик пострадал. Если такое случилось, придется его заменять. Такое положение требует срочного снижения внутриглазного давления.
Поэтому, если пробка таки попал в глаза – приложите что-то холодное и сразу идите в глазной травмпункт.
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