Опасности нелегализованных проституции — объяснение Супрун
Работа в секс-индустрии — крайне опасное явление в Украине. Почему необходимо легализовать проституцию и угрозы такого теневого бизнеса.
Об опасностях и недостатках нелегализованной проституции рассказала экс-глава МЗ Ульяна Супрун.
Читайте также: Инфекции, передающиеся половым путем: о чем неудобно спрашивать
Работники подвергаются физическому и психологическому насилию
Отсутствие любого регулирования делает такой бизнес уголовным и теневым, работницы и работники в этой индустрии подвергаются физическому и психологическому насилию, нарушения их прав, не имеют доступа к надлежащей медицинской помощи или любой правовой защиты.
Количество работников секс-индустрии в Украине составляет около 80 тысяч человек. Эти женщины и мужчины преимущественно из-за трудных жизненных обстоятельств остаются один на один со своими проблемами.
Принуждение или более высокая оплата за секс без презерватива во время вагинального, анального и орального проникновения, большое количество сексуальных партнеров, занятия сексом, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя, и физическое насилие – основные проблемы, связанные с рисками для здоровья среди работников секс-индустрии.
Легализация проституции защитит работников секс-индустрии
Заболевания, передающиеся половым путем
Эти люди находятся в зоне риска заболеть ВИЧ, болезни, передающиеся половым путем (например, хламидиоз, сифилис, гонорея, герпес), имеют высокий риск незапланированной беременности, абортов и выкидышей, риск иметь алкогольную или наркотическую зависимость и серьезные проблемы с психическим здоровьем как посттравматическое стрессовое расстройство из-за случаев насилия.
При этом важно различать понятия легализации и декриминализации проституции.
Первое означает регулирование со стороны правительства и признание работы в секс-индустрии законной только при определенных определенных государством условиях. Регулирование может включать ряд методов – от требований по зонированию территории, где такие услуги можно получить, и ограничение рекламы к обязательным и принудительным медицинским осмотрам работников индустрии.
Зато декриминализация – это снятие законов и регулирования. По этой модели проституция трактуется так же, как и любая другая деятельность. Независимо от методов, сторонники декриминализации и легализации имеют одну и ту же цель: гарантировать гражданские права секс-работников и обеспечить их безопасность и социальное равенство.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.