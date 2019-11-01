Опасности нелегализованных проституции — объяснение Супрун

Работа в секс-индустрии — крайне опасное явление в Украине. Почему необходимо легализовать проституцию и угрозы такого теневого бизнеса.

Об опасностях и недостатках нелегализованной проституции рассказала экс-глава МЗ Ульяна Супрун.

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Работники подвергаются физическому и психологическому насилию

Отсутствие любого регулирования делает такой бизнес уголовным и теневым, работницы и работники в этой индустрии подвергаются физическому и психологическому насилию, нарушения их прав, не имеют доступа к надлежащей медицинской помощи или любой правовой защиты.

Количество работников секс-индустрии в Украине составляет около 80 тысяч человек. Эти женщины и мужчины преимущественно из-за трудных жизненных обстоятельств остаются один на один со своими проблемами.

Уляна Супрун "По данным исследований в Украине, 46,6% из них подвергались насилию при предоставлении услуг за вознаграждение – словесному унижению, угрозам, принуждению к бесплатному предоставлению услуг, избиению или изнасилованию".

Принуждение или более высокая оплата за секс без презерватива во время вагинального, анального и орального проникновения, большое количество сексуальных партнеров, занятия сексом, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя, и физическое насилие – основные проблемы, связанные с рисками для здоровья среди работников секс-индустрии.



Легализация проституции защитит работников секс-индустрии

Заболевания, передающиеся половым путем

Эти люди находятся в зоне риска заболеть ВИЧ, болезни, передающиеся половым путем (например, хламидиоз, сифилис, гонорея, герпес), имеют высокий риск незапланированной беременности, абортов и выкидышей, риск иметь алкогольную или наркотическую зависимость и серьезные проблемы с психическим здоровьем как посттравматическое стрессовое расстройство из-за случаев насилия.

Уляна Супрун "Вывод проституции из тени – это залог обеспечения порядка и безопасности в этой индустрии для тех людей, которые предоставляют такие услуги, тем, кто ими пользуется, и их регулирует".

При этом важно различать понятия легализации и декриминализации проституции.

Первое означает регулирование со стороны правительства и признание работы в секс-индустрии законной только при определенных определенных государством условиях. Регулирование может включать ряд методов – от требований по зонированию территории, где такие услуги можно получить, и ограничение рекламы к обязательным и принудительным медицинским осмотрам работников индустрии.

Зато декриминализация – это снятие законов и регулирования. По этой модели проституция трактуется так же, как и любая другая деятельность. Независимо от методов, сторонники декриминализации и легализации имеют одну и ту же цель: гарантировать гражданские права секс-работников и обеспечить их безопасность и социальное равенство.