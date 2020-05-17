Опасные условия и бесценный опыт: как медики возвращаются к украинским реалиям
Недавно завершился двухнедельный период изоляции для украинских медиков, которые вернулись из Италии. Почти месяц они помогали итальянцам бороться с коронавирусом. Сейчас же возвращаются к привычной жизни.
Про итальянскую медицину и планы на будущее – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Украинские медики помогали итальянским врачам в борьбе с COVID-19 почти 3 недели. Среди них и медбрат Глеб Битюков, который работал в больнице города Пезаро. Из-за коронавируса заведение перепрофилировали и там принимали только пациентов с недугом.
Когда вернулся в Украину, 14 дней провел в самоизоляции. Впоследствии результаты ПЦР-тестов подтвердили, что он здоров.
Визит в Италию медик воспринял как обучение. Рассказал, за границей он был не впервые. До пандемии коронавируса перенимал опыт в США и на Мальте. Но в таких опасных условиях еще не работал. Выдерживать 8 - 12 часов дежурство в защитных костюмах и масках – трудно.
Глеб Битюков / Фото с фейсбук-страницы Битюкова
Впрочем, говорит, итальянцы обеспечили их проживанием и питанием. Украина – транспортом и средствами защиты. Официально это была командировка в украинской больнице, поэтому о дополнительной оплате речь не шла.
Медсестра или медбрат в Италии получает примерно 1600 евро. В Украине до 1 апреля существовала единая государственная тарифная сетка. Также еще определенные надбавки, которые может получать медсестра, но в целом, в лучшем случае, это может доходить до 5-6 тысяч,
– рассказал Битюков.
И зарубежный опыт лишь укрепил веру Глеба в необходимости таких изменений. Врач планирует остаться работать в Украине. А еще завершить обучение в Киево-Могилянской академии по специальности "менеджмент здравоохранения", ибо верит, что отечественная медицина может быть значительно лучше.
Что известно о поездке украинских врачей в Италию
- 4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.
- Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
- В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
- Врачей направили в различные итальянские больницы. Там не хватало персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
- Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.