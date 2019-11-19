Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения

Насколько опасен этот вирус, его симптомы, лечение и возможные пути заражения – читайте дальше.

Симптомы вируса Коксаки

Инкубационный период этого вируса составляет от 2 до 10 дней. Первые признаки вируса Коксаки напоминают простуду или грипп: ухудшение общего самочувствия, ломота в мышцах и резкое повышение температуры до 39-40 градусов.

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Далее на теле появляются маленькие пузырьки с жидкостью. Чаще всего их можно заметить во рту, на ладонях и ступнях ног. Также эти пузырьки могут появляться на предплечье и на половых органах. Они не чешутся, но вызывают болевые ощущения.

Из-за Коксаки на теле появляются пузырьки

Также Коксаки влияет на желудочно-кишечный тракт — у человека начинается сильная диарея (до 5-10 раз в день) и рвота.

Вирус Коксаки может дать и осложнения. Иногда он может привести к воспалению центральной нервной системы, вирусному менингиту, параличу, перикардиту (воспаление наружной оболочки сердца и околосердечной сумки), миокардиту (заболевание сердечной мышцы), а также развитию диабета I степени.

Пути заражения Коксаки

Опасность этого вируса заключается еще и в том, что вирус очень быстро распространяется. Чаще всего им заражаются дети, однако его могут подцепить и взрослые. Вирус может быть в загрязненной воде, в сточных водах, а также в человеческих экскрементах и слюне. То есть он может передаваться воздушно-капельным путем.

Лечение и профилактика

Вирус проходит в течение двух недель. Его реально вылечить и в домашних условиях. Однако, очень опасны его симптомы, в частности высокая температура и диарея, и возможные осложнения. Поэтому медики настоятельно советуют при первых симптомах обратиться к врачу.

Пока нет вакцины от вируса Коксаки, поэтому его профилактика заключается в стандартных правилах гигиены, например, тщательное мытье рук после туалета и перед едой, если вы знаете об опасности, то лучше не контактировать с загрязненной водой и инфицированными людьми.