Операцию на сердце впервые провели через интернет

Кардиолог из Индии Теджас Пател провел уникальную серию операций для пациентов, которые находились в десятках километров от него.

Операции были проведены с помощью точного сосудистого робота, разработанного в Corindus. Результаты опубликованы в журнале Lancet.

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Во время удаленных операций врач использовал работа Corindus CorPus GRX, управление им осуществлялось через интернет при помощи джойстика и видеомонитора.



Роботом руководил врач в 30 километрах от пациентов.

Все пять операций прошли успешно. Специалисты отметили, что эффект от операции, проведенной дистанционно, ничем не отличается от обычной, когда врач выполняет процедуру руками, а не в результате манипуляций работом.

Применение технологий телемедицины, с помощью которой можно децентрализовать здравоохранение путем виртуального распределения врачей, поможет сохранить здоровье людей и значительно сэкономить затраты из бюджета.

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