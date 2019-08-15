Опоясывающий лишай: как выглядит, почему возникает и чем лечить

Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес или герпес Зостер)– вызывает тот же вирус, который вызывает ветряную оспу ("ветрянку") – Варицелла-Зостер.

Это вирус из семейства герпесвирусов, при первом контакте с которым человек заболевает ветрянкой.

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Почему возникает опоясывающий лишай?

Коварство его заключается в том, что после клинического выздоровления от ветрянки вирус из организма никуда не уходит, он лишь временно "засыпает" в клетках нервной системы, оставаясь там навсегда.

У некоторых людей спустя много лет после перенесенной инфекции, вирус реактивируется и вызывает опоясывающий лишай. Этому способствуют снижение иммунитета: в связи с возрастом (пожилые люди), сопутствующие заболевания, стресс и т. д.

Симптомы опоясывающего лишая

Начинается заболевание с субъективных ощущений болезненности, покалывания, зуда или онемения, общим недомоганием. Через 1-10 дней (в среднем, 2 суток) на месте поражения появляется пузырьковая сыпь на красном фоне. Фото опоясывающего лишая можно увидеть здесь.

Сыпь типично располагается на пути нервов, в пределах одной кожной зоны (дерматома), часто опоясывая туловище, отсюда и название болезни. Через 1-2 недели сыпь подсыхает с образованием корок, под которыми в дальнейшем постепенно все заживает без формирования рубцов.

Лечение и осложнения опоясывающего лишая

В ряде случаев после заживления кожи у пациентов сохраняется так называемая постгерпетическая невралгия, чтобы минимизировать вероятность развития этого осложнения необходимо своевременно начать лечение заболевания системными противовирусными препаратами (ацикловир, валацикловир, фамцикловир).

Оптимально, сразу, как только начались субъективные ощущения, но на этом этапе мало кто сразу распознает диагноз. Внешние противовирусные мази неэффективны при опоясывающем лишае и применять их не рекомендуется, они только замедляют заживление кожи, также не стоит лечиться любыми иммуномодуляторами – Ферон в любых формах и другими неэффективными препаратами.

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