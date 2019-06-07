Определили границу человеческих сил

Исследователи определили предельно возможное количество потребляемых калорий.

Ученые из Университета Дюка заявили, что им удалось найти границу человеческой выносливости, проанализировав забег в почти 5 тысяч километров, сообщает ВВС.

Читайте также: Сколько шагов нужно делать ежедневно: нормы могут пересмотреть

По мнению исследователей, предел выносливости – это потребление калорий, что в 2,5 раза превышает уровень метаболизма организма в состоянии покоя, то есть, 4 тысячи калорий в день для среднестатистического человека. Все, что выше этого, не позволит человеку поддерживать такой режим в долгосрочной перспективе.



Человек может употребить 4 тысячи калорий в день

Более того, исследование демонстрирует, что рекордсменами по выносливости являются беременные женщины, поскольку живут почти на грани того, с чем может справиться организм.

Исследование началось с изучения "Забега через США", в котором спортсмены пробежали около пяти тысяч километров из Калифорнии в Вашингтон за 140 дней. Участники соревнования пробегали шесть марафонских дистанций в неделю в течение нескольких месяцев, а ученые исследовали влияние таких нагрузок на их тела.

При этом, ученые записывали уровень потребления калорий в состоянии покоя (когда организм расслабляется) до и после забега. Кроме того, фиксировалась количество калорий, которые были сожжены во время забега. В результате выяснилось, что потребление калорий сначала было высоким, но в итоге выравнивалось на уровне примерно в 2,5 раза выше, чем в состоянии покоя.

Исследователям также удалось найти зависимость между продолжительностью забега и расходом энергии. Чем дольше длился забег, тем труднее сжигались калории. Ученые подчеркивают, что человек может с легкостью выйти за пределы своего ежедневного расхода калорий в краткосрочной перспективе и это не будет большой проблемой для организма, но в долгосрочной перспективе такой режим невозможен.

Ученые также отмечают, что предел в 2,5 раза выше средней нормы является пределом в первую очередь для пищеварительной системы человека, а не сердца, легких или мышц. Оказалось, что тело не может усваивать, потреблять и поглощать достаточное количество калорий, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень потребления энергии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.