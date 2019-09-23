Определили песни, под которые опасно водить автомобиль
Темп ив этих песнях превышает 120 ударов в минуту – риск разогнаться под них и совершить опасный маневр резко увеличивается.
Эксперты из Южнокитайского технологического университета выяснили, какие песни опасно включать за рулем.
Читайте также: Какую музыку слушают умные люди
Эксперимент проводили на симуляторе. Участникам нужно было проехать по шестиполосной виртуальной магистрали либо в тишине, либо под музыку. За 20 минут они меняли полосу в среднем 70 раз, но у тех, кто слушал рок, это число было больше в два раза.
Кроме того, под тяжелую музыку водители превышали скорость в среднем на 8 км/час. Вот как выглядит топ-5 самых опасных песен:
- Green Day - American Idiot;
- Майлі Сайрус - Party In The USA;
- The Killers - Mr. Brightside;
- The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
- Bruce Springsteen - Born To Run.
Тяжелая музыка провоцирует у водителей опасные действия
А вот какие треки оказались самыми безопасными:
- Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
- Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
- Drake - God's Plan;
- Toto - Africa;
- Khalid - Location.
Ведущий исследователь Цзэн Цян надеется, что результаты этой работы пригодятся автошколам для написания программ обучения
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.