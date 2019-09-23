Определили песни, под которые опасно водить автомобиль

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Какую музыку лучше не слушать за рулем
Какую музыку лучше не слушать за рулем / unsplash.com

Темп ив этих песнях превышает 120 ударов в минуту – риск разогнаться под них и совершить опасный маневр резко увеличивается.

Эксперты из Южнокитайского технологического университета выяснили, какие песни опасно включать за рулем.

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Эксперимент проводили на симуляторе. Участникам нужно было проехать по шестиполосной виртуальной магистрали либо в тишине, либо под музыку. За 20 минут они меняли полосу в среднем 70 раз, но у тех, кто слушал рок, это число было больше в два раза.

Кроме того, под тяжелую музыку водители превышали скорость в среднем на 8 км/час. Вот как выглядит топ-5 самых опасных песен:

  1. Green Day - American Idiot;
  2. Майлі Сайрус - Party In The USA;
  3. The Killers - Mr. Brightside;
  4. The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
  5. Bruce Springsteen - Born To Run.

Важка музика провокує водіїв на небезпечні дії
Тяжелая музыка провоцирует у водителей опасные действия

А вот какие треки оказались самыми безопасными:

  1. Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
  2. Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
  3. Drake - God's Plan;
  4. Toto - Africa;
  5. Khalid - Location.

Ведущий исследователь Цзэн Цян надеется, что результаты этой работы пригодятся автошколам для написания программ обучения

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Теги: Здоровье Музыка Новости Здоровье Авто Психология
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