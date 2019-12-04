Определили самую привлекательную часть женской груди

Команда польских медиков использовала технологию отслеживания взгляда, чтобы определить, на какую часть женской груди чаще обращают внимание. Оказалось, что это нижняя часть и соски.

Как пишет Vice, исследование было проведено специально для пластических хирургов. В эксперименте приняли участие 50 мужчин и 50 женщин.

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На них надели специальные устройства-трекеры и попросили оценить виртуальные 3D-модели женской груди по шкале от 1 до 10. Национальность и сексуальную ориентацию участников не назвали, известно лишь, что они из Европы и имеют "общие культурные корни".



Люди больше всего обращают внимание на нижнюю часть груди и соски

Отследив движения глаз участников, медики создали карту с наиболее "привлекательными" местами. Оказалось, что и мужчины, и женщины чаще всего смотрели на одни и те же места: 29% от всего времени уходило у них на обзор нижней части груди и 28% – на соски.

Оценки, поставленные участниками, не учитывались: эту задачу им дали, чтобы те подробнее рассматривали изображение.

Ученые также отметили, что человек может долго смотреть на что-то не из-за непосредственно привлекательности, но и по причине чего-то необычного – огромная и непропорциональная грудь все равно приковывают взгляд.

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