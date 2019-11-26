Определить успешность лечения рака теперь можно заранее

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Противораковая иммунотерапия / promplanet.blogspot.com

Иммунотерапия злокачественной опухоли – эффективный способ борьбы, но он работает только для определенной категории пациентов. Определить какую – до сих пор было невозможно. Следовательно, пациенты платили более 200 тысяч долларов в год, не имея гарантий эффективности лечения.

 

Американские ученые разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который оценивает снимки компьютерной томографии и прогнозирует успех или неудачу применения иммунотерапии для лечения рака.

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Искусственный интеллект спрогнозирует эффективность противораковой иммунотерапии

Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта успешно предполагает, будет ли польза от дорогой процедуры.

Искусственный интеллект определяет пациентов с раком легких, которые действительно получат пользу от лечения, стоимость которой оценивается в сумму около 200 тысяч долларов в год.

Принцип иммунотерапии рака заключается в том, что лекарства помогают собственной иммунной системе бороться с раковыми клетками. Такой прогрессивный метод лечения предлагается для многих типов рака.

Однако на практике есть всего 20% пациентов, которые положительно реагируют на иммунотерапию.

Поэтому очень важно определить предварительно, кто как отреагирует на лечение, чтобы пациент получил пользу от лечения, а не просто потратил средства на обследование,
– отметил соавтор исследования Анант Мадабхушы.

Текстура опухоли – показатель эффективности лечения

Алгоритм анализирует снимки опухоли и оценивает изменения в текстуре, объеме и форме опухоли.

Обычно врач принимает решение опираясь лишь на данные о размере пораженного участка.

Теперь ученые обнаружили, что изменение текстуры опухоли является более точным показателем эффективности лечения.

Бывает так, что из-за повреждения сосуда узелок внутри опухоли может выглядеть большим после лечения, однако терапия все же сработала. Поэтому, теперь мы можем это спрогнозировать,
– отметили исследователи.

Искусственный интеллект показал хорошие результаты среди пациентов, получавших лекарственные средства. Это указывает на потенциал универсальности подхода. Предположения ученых будут проверены в следующих этапах исследования.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Онкозаболевания Профилактика заболеваний
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