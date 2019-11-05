Опровергли еще один распространенный миф об омега-3

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Свойства Омега-3
Свойства Омега-3 / Pixabay

Омега-3 является едва ли не самой популярной биологически активной добавкой, поскольку содержит в себе незаменимые жирные кислоты. Недавно ученые уже опровергли миф о связи рыбьего жира и сердечно-сосудистых заболеваний, однако появилось новое исследование, которое еще более умаляет свойство этого препарата.

Считается, что жиры омега-3 могут снять тревогу и облегчить течение депрессии, однако оказалось, что это совсем не так, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Университета Восточной Англии провели анализ данных 31 исследования. В эксперименте приняло участие более 41 тысяч участников, которых разделили на 2 группы.

Первая группа увеличила потребление омега-3 благодаря добавкам, а вторая поддерживала свой привычный рацион.


Потребление рыбьего жира и орехов не влияет на состояние психического здоровья

За участниками наблюдали 24 недели, а изменения в их психическом здоровье оценивались двумя методами: диагностикой и анкетированием о качестве жизни, эмоциональном состоянии, наличии стресса и тому подобное.

После исследования ученые пришли к выводу, что омега-3 хоть и полезны для здоровья в целом, однако они совсем не влияют на ход депрессии и тревожность.

Оказалось, что рыбий жир снижал риск депрессии и тревоги не больше чем на один процент, а в одном испытании вообще не было зафиксировано никаких изменений.

Авторы исследования призывают врачей прекратить рекомендовать омега-3 для борьбы с депрессией и тревожностью.

Учитывая экологические проблемы промышленного рыболовства, его пагубное влияние на запасы рыбы и загрязнение Мирового океана, нет смысла в том, чтобы глотать таблетки рыбьего жира, которые не приносят пользы,
– заметила одна из авторов исследования, врач Кэтрин Дин.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология исследования Диеты Мифы о здоровье
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