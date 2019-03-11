Опровергли главные мифы о последствиях мастурбации
Онанизм, или мастурбация – это доведение себя до оргазма без участия партнера.
Мастурбация – абсолютно нормальное явление в любой частоте. Главное, чтобы она не мешала обычной интимной жизни, рассказала сексолог Ольга Василенко.
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Вот несколько основных вопросов об онанизме, которые беспокоят всех родителей:
1. Станет нимфоманкой
Нимфомания – женская гиперсексуальность, патологическое усиление полового влечения. Причины – психические заболевания (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, психопатии и тд), гормональные нарушения, опухоли яичников и гипофиза. Связи с мастурбацией нет.
2. Будут проблемы с сексом
3. Последствия плохой атмосферы
Да, мастурбация может быть вызвана и стрессом, а также насилием, кандидозом, паразитами, и много чем еще. Важно понимать причину, а не схватить одно убеждение. Представьте на столе в вазе любимые конфеты ребенка. Он один раз съел и знает, что можно съесть еще. Потому что получает от этого удовольствие
.
4. Ребенок замкнется и не будет общаться со сверстниками
Мастурбация не занимает сутки, а если ребенок замыкается в себе – идите к специалисту. Но не придумывайте небылицы о том, что это мастурбация сделала ребенка таким. Скорее всего, следствием является реальная причина.
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