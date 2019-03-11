Опровергли главные мифы о последствиях мастурбации

Онанизм, или мастурбация – это доведение себя до оргазма без участия партнера.

Мастурбация – абсолютно нормальное явление в любой частоте. Главное, чтобы она не мешала обычной интимной жизни, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Вот несколько основных вопросов об онанизме, которые беспокоят всех родителей:

1. Станет нимфоманкой

Нимфомания – женская гиперсексуальность, патологическое усиление полового влечения. Причины – психические заболевания (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, психопатии и тд), гормональные нарушения, опухоли яичников и гипофиза. Связи с мастурбацией нет.

2. Будут проблемы с сексом

Сексолог Ольга Василенко “Что вы скажете ребенку в 5-7 лет? Вот так не мастурбируй, надо вот так? Потому что с мужчиной оргазм испытывать не сможешь. Не рано ли? Представьте, чтобы вам ваша мама так сказала? Личная жизнь на то и личная, девочка вырастет и сама решит что делать со своим оргазмом”.

3. Последствия плохой атмосферы

Да, мастурбация может быть вызвана и стрессом, а также насилием, кандидозом, паразитами, и много чем еще. Важно понимать причину, а не схватить одно убеждение. Представьте на столе в вазе любимые конфеты ребенка. Он один раз съел и знает, что можно съесть еще. Потому что получает от этого удовольствие

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Сексолог Ольга Василенко “ А родители пугают: "рот синий станет, вот такой уродливый, как на фото". Хотя ребенок не ест их 10 в день. Это не вредит здоровью, но зацикливанием на установке "сахар = яд" родители напугают ребенка так, что у него будет расстройство пищевого поведения. Так же и с мастурбацией”.

4. Ребенок замкнется и не будет общаться со сверстниками

Мастурбация не занимает сутки, а если ребенок замыкается в себе – идите к специалисту. Но не придумывайте небылицы о том, что это мастурбация сделала ребенка таким. Скорее всего, следствием является реальная причина.

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