Опровергли миф по поводу лечения шизофрении

В ходе масштабного анализа ученые опровергли распространенный миф о медикаментозном лечении шизофрении. Лекарства не способны сокращать жизнь пациентов, а наоборот продлевают жизнь и снижают риски смерти.

Исследователи обнаружили, что преимущества медикаментозного лечения превосходят недостатки. Ученые шведского Каролинского университета, о которых пишет Eurek Alert, объяснили, как лекарства против шизофрении на самом деле действуют на организм человека.

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Продолжительность жизни людей, страдающих от шизофрении, на 10-20 лет ниже, чем у людей, не страдающих расстройством. До сих пор в этом обвиняли длительный прием антипсихотических препаратов. Однако, теперь ученые отрицают такие представления.



Медикаментозное лечение шизофрении на самом деле не снижает продолжительность жизни/Фото:Unsplash

Шизофрения – что это? Психическое заболевание с длительным хроническим прогредиентным течением. Оно сопровождается раздвоением психических процессов и изменениями личности, которые нарастают.

Как проводили исследования

Исследователи проанализировали данные 62 000 жителей Финляндии с диагнозом "шизофрения". Средний период наблюдения за каждым из них составил 14 лет.

Оказалось, что риск госпитализации вследствие психического заболевания был одинаковым как в период приема антипсихотических лекарств, так и вне его.

Вместе с тем, вероятность смерти была значительно выше, если пациенты не принимали лекарства.

Специалисты связывают это с тем, что терапия снижает артериальное давление и тревожность.

Постоянный прием антипсихотических веществ при шизофрении несет больше преимуществ, чем рисков,

– резюмируют ученые.

Врачи не понимают причин возникновения шизофрении. Известно, что заболевание часто является наследственным. Шизофрению нельзя вылечить, однако специальная терапия и лекарства помогают приглушить симптомы. Характерные признаки расстройства впервые проявляются в 20-30 лет.

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