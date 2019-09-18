Опровергли мифы о бритье зоны бикини

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Опровергли мифы о бритье зоны бикини
Опровергли мифы о бритье зоны бикини / lifesavvy.com

Чтобы быть красивыми, женщины постоянно в поисках различных процедур. И чего только не делали, чтобы добиться стройного тела и гладкой кожи.

Если же говорить о зоне бикини, то она требует более трепетного ухода. Акушер-гинеколог Алина Чернявка развенчала мифы о бритье зоны бикини.

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Миф 1. Волосы станут расти быстрее и в большем количестве.

МИФ 2. Волосы после бритья станут более жесткими.

Миф 3. Из-за бритья в зоне бикини будут вросшие волоски. Такая ситуация может возникнуть из-за неправильного бритья или ненадлежащего ухода после него.

Когда удаляете волосы, на коже и слизистых могут появляться микротрещины, повреждения, ожоги. То есть повреждается целостность кожных покровов. Это увеличивает риск передачи инфекций, передающихся половым путем.

Решение о том, удалять волосы или нет, является личным.

Бритье интимной зоны не несет ни вреда, ни пользы для вашего здоровья. Правда, могут возникнуть проблемы с кожей, которые связаны с проведением определенных процедур.

Видаляти волосся чи ні – вирішувати вам
Удалять волос или нет – решать вам

Какие риски могут возникать

1. Бритье (депиляция)

Это может привести к порезам, травмам, жжению, покраснению кожи, фолликулитам (воспаление волосяного фолликула).

Врач советует использовать для бритья крем, пенку, гель для душа, мыло. Бриться нужно по направлению роста волос.

2. Лазерная эпиляция/фотоэпиляция

Может возникать боль, покраснение кожи, ожоги, фолликулиты, рубцы, малигнизация родинок (невусов). Все родинки должны быть обследованы и удалены перед процедурой.

Желательно делать отличным аппаратом и у проверенного специалиста.

Лазерная эпиляция не вызывает бесплодия, эндометриоза, миомы матки и гинекологических заболеваний – это миф.

3. ️Восковая депиляция/шугаринг

Могут возникать повреждения кожи, ожоги, фолликулит, инфицирования кожи.

Воск должен быть одноразовым. Убедитесь, что используют его только для вас, а затем утилизируют.

4. Электроэпиляция – единственный метод, который удаляет волосы навсегда.

У женщины могут быть покраснение кожи, рубцы, может спровоцировать обострение генитального герпеса.

Если у вас нет никаких осложнений с проведением определенной процедуры, эпиляция зоны бикини не вредна.

Які ризики можуть виникати при видаленні волосся
Какие риски могут возникать при удалении волос

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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