Опровергли мифы о бритье зоны бикини
Чтобы быть красивыми, женщины постоянно в поисках различных процедур. И чего только не делали, чтобы добиться стройного тела и гладкой кожи.
Если же говорить о зоне бикини, то она требует более трепетного ухода. Акушер-гинеколог Алина Чернявка развенчала мифы о бритье зоны бикини.
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Миф 1. Волосы станут расти быстрее и в большем количестве.
МИФ 2. Волосы после бритья станут более жесткими.
Миф 3. Из-за бритья в зоне бикини будут вросшие волоски. Такая ситуация может возникнуть из-за неправильного бритья или ненадлежащего ухода после него.
Когда удаляете волосы, на коже и слизистых могут появляться микротрещины, повреждения, ожоги. То есть повреждается целостность кожных покровов. Это увеличивает риск передачи инфекций, передающихся половым путем.
Решение о том, удалять волосы или нет, является личным.
Бритье интимной зоны не несет ни вреда, ни пользы для вашего здоровья. Правда, могут возникнуть проблемы с кожей, которые связаны с проведением определенных процедур.
Удалять волос или нет – решать вам
Какие риски могут возникать
1. Бритье (депиляция)
Это может привести к порезам, травмам, жжению, покраснению кожи, фолликулитам (воспаление волосяного фолликула).
Врач советует использовать для бритья крем, пенку, гель для душа, мыло. Бриться нужно по направлению роста волос.
2. Лазерная эпиляция/фотоэпиляция
Может возникать боль, покраснение кожи, ожоги, фолликулиты, рубцы, малигнизация родинок (невусов). Все родинки должны быть обследованы и удалены перед процедурой.
Желательно делать отличным аппаратом и у проверенного специалиста.
Лазерная эпиляция не вызывает бесплодия, эндометриоза, миомы матки и гинекологических заболеваний – это миф.
3. ️Восковая депиляция/шугаринг
Могут возникать повреждения кожи, ожоги, фолликулит, инфицирования кожи.
Воск должен быть одноразовым. Убедитесь, что используют его только для вас, а затем утилизируют.
4. Электроэпиляция – единственный метод, который удаляет волосы навсегда.
У женщины могут быть покраснение кожи, рубцы, может спровоцировать обострение генитального герпеса.
Если у вас нет никаких осложнений с проведением определенной процедуры, эпиляция зоны бикини не вредна.
Какие риски могут возникать при удалении волос
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