Опровергли пользу одного из видов мяса

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Опровергли пользу одного из видов мяса
Опровергли пользу одного из видов мяса / unsplash.com

Вопреки распространенному мнению, употребление красного мяса и белого одинаково повышает уровень плохого холестерина.

Исследование провели ученые из Института детской больницы Окленд (CHORI), пишет MedicalExpress.

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По словам исследователей, употребление любого типа мяса увеличивает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются одним из основным источником холестерина.

Холестерин, связанный с ЛПНП, называют "плохим" холестерином за его связи с повышенным риском развития атеросклероза. Сравнимое количество растительных белков не приводит к такому эффекту.

 
Атеросклероз – что это?

Это хроническое заболевание, при котором на стенках сосудов откладывается холестерин, а также другие жиры в виде бляшек и налетов.

Так, употребление красного и белого мяса привело к повышению уровня холестерина в крови, в отличии от употребление сравнимого количества растительных белков.

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Этот эффект наблюдался, когда уровни насыщенных жиров были одинаковыми.

Исследованное мясо не содержит говядину или обработанные продукты, такие как бекон или колбаса; а также рыбу.

Но результаты указывали, что ограниченное употреление мяса вообще, будь то красное, или белое, более целесообразно для снижения уровня холестерина в крови. Исследование показало, что растительные белки являются наиболее здоровыми для холестерина крови.

Исследователи отмечают, что ограничение в употреблении красного мяса и белого мяса должны базироваться не только на их влиянии на уровень холестерина в крови, но и на сердце.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание исследования
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