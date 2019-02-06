Опровергли популярный миф о мозге и нервной системе

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Мозг не теряет способность восстанавливаться в течение всей жизни
Мозг не теряет способность восстанавливаться в течение всей жизни / pixabay.com

Все слышали выражение: "нервные клетки не восстанавливаются", но это не так, – они не только восстанавливаются, но и продолжают формироваться в центре памяти как у молодых, так и у пожилых людей.

Нейрофизиологи изучили фрагменты гиппокампа, вытянутые в первые часы после смерти из мозга 28 человек от 14 до 79 лет, умерших в результате автокатастрофы или по другим причинам, не связанными с заболеваниями нервной системы.

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Действительно, с возрастом самовосстановление некоторых стволовых клеток истощаются. Но это никак не влияет на скорость и частоту возникновения новых нейронов в центре памяти, где в их формировании участвуют другие виды заготовок нервных клеток.

Відновлення пам'яті
Нейроны восстанавливаются в течение всей жизни // pixabay.com

С другой стороны, старость не проходит для мозга бесследно: сосуды хуже снабжают его кровью, а новые клетки реже формируют связи с соседями. Следующим шагом ученых будет исследование мозга людей с болезнью Альцгеймера.

До 60-х годов считалось, что у взрослых млекопитающих гибель нервных клеток компенсируется за счет перераспределения функций среди других нейронов. В 1962 году ученые наблюдали процесс нейрогенеза у крыс, а в 1998 году впервые стало известно, что новые нейроны образуются и у взрослых людей.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия исследования
Источник: 24 Канал
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