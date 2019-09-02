Опровергли распространенный миф о глистах

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Опровергли распространенный миф о глистах (иллюстрация)
Опровергли распространенный миф о глистах (иллюстрация) / medicalnewstoday.com

Многие люди убеждены в том, что глисты могут спровоцировать высыпания и вызвать атопический дерматит (АД) – распространенное заболевание кожи.

На самом же деле, глисты не могут вызвать высыпание – убежден инфекционист Любомир Теплый.

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В отечественных источниках высыпания объясняют, как аллергическую реакцию на продукты жизнедеятельности глистов. В то же время западные источники говорят о возможном влиянии тех же продуктов жизнедеятельности на снижение аллергических реакций. Получается конфликт интересов.

Доктор отмечает: существуют некоторые формы, которые вызывают реакцию, подобную аллергической. Но эти реакции являются типичными и возникают при миграции гельминта (например, токсокароз – при миграции личинок, или кашель – при миграции аскарид)

Это не сыпь, не угри, не подсушенная кожа – это реакция на перемещение гельминта. Либо это острые реакции во время лечения противогельминтными средствами определенных видов.

Исследования для подтверждения связи между глистами и аллергией утверждают: гельминты снижают частоту и проявления аллергических реакций. Но они недостаточно убедительны, учитывая возможность ухудшения состояния и появления осложнений.

При наличии подтверждения глистов – пациента нужно лечить.

Існують деякі форми гельмінта, які викликають реакцію, схожу алергічну
Существуют некоторые формы гельминтов, которые вызывают реакцию, похожую на аллергическую

Врач утверждает: людям больший дискомфорт приносят не глисты, а высыпания, и это реальный факт. Потому обращаются с жалобами на высыпания.

В этот момент основная причина высыпаний на теле и лице остается нерешенной, поэтому люди годами гоняют глистов всеми возможными методами.

Это такое же бесполезное действие, как и сдача анализа крови на гельминтов.

Основные выводы:

1) аллергия — это не признак гельминтоза. Не нужно искать у каждого аллергика глисты;

2) гельминты не являются причиной высыпаний по телу;

3) анализ крови на антитела неинформативен для установления диагноза "гельминтоз". Это говорит лишь о том, что когда-то была инфекция, не больше. Исключения из правила: токсокароз, эхинококкоз.

4) контроль лечения по антителам крови так же не.информативен, как и постановка диагноза (кроме отдельных глистов)

Между атопическим дерматитом и глистами нет никакой связи. Эти заболевания имеют различные причины и механизмы, которые никак не связаны между собой.

 
Атопический дерматит – что это?

Это заболевание кожи, когда нарушен защитный барьер, и триггерами для этого являются внешние раздражители, а не гельминты.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
Источник: Здоровье 24
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