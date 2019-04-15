Опровергли самые распространенные мифы о мигрени

Мигрень чаще возникает у женщин – страдает каждая пятая. Мигрень – на втором месте среди болезней, которые ограничивают работоспособность.

Большинство людей считают, что если у них была бы мигрень, то они знали об этом. На самом деле, мигрень – это одно из самых малопонятных заболеваний, рассказала эндокринолог Анна Степанова.

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В одном из крупных исследований, проведенных в США, было показано, что более половины людей, страдающих мигренью, не подозревают о своем диагнозе. Однако вы можете определить, есть ли у вас мигрень, с помощью теста.

Если вас беспокоит сильная односторонняя головная боль, при этом вас тошнит, раздражает свет или звук и это нарушает привычную активность, то скорее всего это мигрень.

Миф 1. Критерии мигрени достаточно просты и любой может поставить себе диагноз.

Факт. Далеко не каждый врач может поставить этот диагноз. Перед тем, как убедится, что у пациента действительно мигрень, врач должен исключить целый список других заболеваний со схожими проявлениями. Для того, чтобы точно знать, что у вас мигрень, необходимо пройти обследование у врача-невролога.

Миф 2. Мигрень – это просто головная боль.

Факт. Головная боль – это только часть проявлений мигрени. Больше, чем просто "головная боль" пациенты, страдающие мигренью, также испытывают множество сопутствующих проявлений: тошноту, рвоту, повышенную чувствительность к свету и звуку.

Миф 3. Мигрень возникает в результате спазма мозговых сосудов.

Факт. При головной боли во время мигрени происходит расширение сосудов, что обусловливает характерную головную боль, которая распирает, а снижение порога болевых ощущений во время приступа обуславливает ощущение болезненной пульсации сосудов.

Мигрень может возникнуть из-за стресса

Миф 4. Мигрень – это заболевание, которое вызвано психологическими факторами: стрессами, эмоциями.

Факт. Мигрень – это органическое заболевание нервной системы. Различные факторы, в том числе психоэмоциональные, могут влиять на ее ход. Например, стресс может спровоцировать приступ мигрени.

Миф 5. Сильная головная боль – это признак опасного заболевания мозга.

Факт. Это не всегда так. Интенсивная и односторонняя головная боль, скорее всего, проявляется мигренью. В то же время, необходимо провести ряд диагностических мероприятий, чтобы исключить наличие у пациента, например, опухоли головного мозга или аномалии сосудов головного мозга.

Миф 6. Препараты-спазмолитики (например, но-шпа) эффективны для лечения приступа мигрени, так как снимает спазм сосудов.

Факт. Боль при мигрени и не зависит от спазма сосудов. Кроме того, спазмолитики не влияют на состояние (тонус) сосудов головного мозга.

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