Опровергли самые распространенные мифы о паразитах

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Мифы о паразитах
Мифы о паразитах / pixabay.com

По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире причиной более 16 из 50 миллионов смертей являются паразитарные и инфекционные заболевания. По распространенности кишечные гельминтозы занимают второе место после туберкулеза.

Но паразитам приписывают много проблем, к которым они непричастны, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.

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1. Паразиты действительно довольно распространенная проблема, но в подавляющем большинстве случаев не столь серьезна, как кажется.

2. Людей почти никогда не заражают домашние животные, потому что у нас различные паразитарные инфекции.

3. Если у ребенка есть боли в животе, постоянно жидкий стул, плохо набирает вес, зуд в области анального отверстия, то стоит проверить на наличие паразитов.

4. Анализ крови неинформативен для большинства паразитов. Антитела в анализе крови не говорят о том, что у ребенка есть сейчас паразиты, это может быть следствием незалеченной инфекции. Исключения – эхинококкоз, токсокароз, опистархоз. Поэтому все равно нужно сдавать анализ кала (методом обогащения), причем троекратно, из-за жизненного цикла паразитов. Для выявления остриц делаем соскоб.

Домашні тварини майже ніколи не заражають людей паразитами
Домашние животные почти никогда не заражают людей паразитами

5. Не надо профилактически принимать противоглистные препараты. Глисты есть не у всех! Далеко не у всех!

6. Паразиты не являются причиной всех болезней. Это инфекция, с определенными симптомами, с определенными проявлениями. Обнаружили – вылечили.

7. Паразиты не являются причиной сыпи на теле.

8. Если ребенок скрепит зубами ночью – это не паразиты.

9. Если у ребенка кашель – это не признак паразитов. При некоторых формах глистной инвазии может быть кашель, но это нечастый симптом. Чаще всего это бывает при аскаридозе легочной формы, но в большинстве случаев эта форма проходит без лечения.

10. Если в крови повышенное абсолютное число эозинофилов – иногда это могут быть паразиты, и если при этом есть симптомы – боль в животе, вздутие живота, расстройство желудка, стоит сдать анализ кала.

11. Если у ребенка аллергия – это не признак паразитов. Не надо пытаться найти паразитов у всех аллергиков.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина
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