Оптимизм продлевает жизнь – масштабное исследование

В результате метаисследования 15 научных работ специалисты из США установили, что у людей с оптимистичными взглядами на будущее, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 35% ниже и на 14% ниже риск преждевременной смерти.

The Guardian отмечает, что обзор научных публикаций был проведен после опубликованного в прошлом месяце исследования специалистов из Бостонского университета, пришли к выводу, что оптимисты чаще становятся долгожителями.

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Команда ученых во главе с профессором Аланом Розански из клиники Маун-Синай, изучила показания 11 опубликованных ранее исследований, в которых принимали участие всего 230 000 человек в возрасте от двух до 40 лет. Все они были изданы в период с 2001 до 2017 лет.

Значительная часть обработанных исследований продемонстрировала связь между позитивным мышлением и низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Обобщив результаты, ученые обнаружили, что по сравнению с пессимистическими участниками, те, кто были положительными, становились жертвами сердечных приступов на 35% реже, а преждевременная смерть настигала их на 14% реже.

Связь подтверждалась даже тогда, когда ученые исключали такие факторы, как наличие заболеваний, уровень образования, наличие депрессии и уровень физической подготовки.

Кроме того, у 12 из 15 участников был заметен "эффект дозы" – то есть, чем более оптимистичен пациент, тем ниже риск проблем с сердцем или ранней смертью.

Исследование также подтвердило, что позитивное мышление не зависит от генетических факторов. Что означает, что отношение человека к жизни потенциально можно улучшать, и как следствие – улучшать состояние здоровья.

Объяснением такого эффекта от положительного образа жизни могут быть следующие факторы: оптимисты склонны есть полезную пищу, заниматься спортом, не зацикливаться на проблемах, они лучше преодолевают трудности и в целом имеют здоровый образ жизни.