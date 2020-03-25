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Опубликовали рекомендации, которые помогут выжить людям с тяжелыми формами коронавируса

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Люди, которые имеют тяжелые дыхательные нарушения из-за коронавируса Covid-2019, могут получить облегчение, если лягут лицом вниз.

К такому выводу пришли ученые из Китая, пишет American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

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Они наблюдали за лечением 12 пациентов с осложнениями Covid-2019, которая привела к острой легочной недостаточности. В этих случаях людям нужна помощь аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Установлено, что если пациенты ложились лицом вниз, а не на спину, то их легкие работали лучше, и вероятность выздоровления росла, а также уменьшалась продолжительность пребывания в реанимационном отделении.

Это первое исследование, которое описывает поведение легких у пациентов с тяжелым Covid-2019, которіе находятся на ИВЛ. Установлено, что некоторые из них не очень хорошо реагируют на повышенное давление воздуха, а изменение положения тела в постели может привести к положительному результату.

В настоящее время публикуется большое количество исследований китайских ученых, поскольку эпидемия в провинции Хубэй закончилась, и у них появилось время проанализировать свои наблюдения. Эти данные очень ценны для врачей в Европе и других странах мира, где бушует пандемия.

Важливість карантину
Важность карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение
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