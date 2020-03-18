Во Львове из громкоговорителей напоминают правила карантина: видео

Из-за карантина по всем районам Львова будут ездить информационные машины, которые громко будут напоминать жителям о том, что надо серьезно отнестись к ограничениям в городе, а также заботиться о пожилых людях.

Об информационных машинах во Львове сообщил городской голова Андрей Садовый.

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Мэр города отметил, что важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Также в телеграме Садовый опубликовал видео, как выглядит опустевший центр города.

Из машины раздается объявление о том, что в городе введен режим карантина из-за опасности распространения коронавируса.

"Просим вас без особых нужд не выходить на улицу, не посещать места скопления людей, соблюдать дистанцию ​​между людьми не менее двух метров. В зоне повышенной опасности – лица в возрасте 60 лет. Сохраните жизнь своим близким... Позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым", – говорится в записи из информационной машины.

Как выглядит центр города Львова во время карантина: смотрите видео



Симптомы коронавируса /​ Инфографика 24 канала

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