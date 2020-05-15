В ОРДЛО скрывают настоящую ситуацию с COVID-19, – Минреинтеграции

Так называемые "ЛНР" и "ДНР" скрывают истинную ситуацию с COVID-19 в регионах, контролируемых оккупантами. Минреинтеграции сообщает, что в период с 5 по 14 мая число больных коронавирусом в ОРДЛО выросло на 90%.

В некоторых районах Луганской области самая тяжелая эпидемиологическая ситуация, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Луганскую городскую детскую больницу №1 перепрофилируют под прием контактных лиц, больных коронавирусом, ведь инфекционное отделение больницы №15 в Юбилейном уже полностью заполнено.

В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и недостатке тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней,

– сообщает Минреинтеграции.

Также министерству известно, что в Довжанском от коронавируса умер врач, но оккупанты почему-то скрывают этот случай.

Другой случай дезинформации зафиксировали на подконтрольной территории так называемой "ДНР". В одной из больниц Докучаевска произошла вспышка коронавируса среди медперсонала, в результате чего от болезни умерла одна из медсестер. Впрочем, не упоминая о коронавирусе, в ее диагнозе причину смерти указали как "двусторонняя пневмония".

В министерстве сообщили, что местные больницы перевели в ограниченный режим работы, а у работников даже изъяли мобильные телефоны.

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