Органическая еда не полезнее обычной: исследование

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Органическая еда не полезнее обычной: исследование
/ unsplash.com

Ученые рассказали, что для органических продуктов требуется больше земли и энергии, чем для неорганических, чтобы получить те же объемы продукции. Какие еще интересные детали скрываются под маркой "органика" – читайте дальше.

Производители экопродукции агрессивно продвигают свои товары, противопоставляя "хорошую органическую еду" плохой традиционной, однако ученые считают это лишь хорошим маркетингом.

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Органика – что это?

Это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготавливается согласно утвержденным правилам. Пестициды, синтетические минеральные удобрения, регуляторы роста и искусственные пищевые добавки должны быть сведены к минимуму.

Кроме того, для органических продуктов запрещено использование ГМО.

Органика против промышленной еды: битва вкусов

Если предложить человеку два помидора, указав на "натуральность" одного из них, очевидно, что человеку подойдет экопродукт. Однако во время дегустации вслепую участники отдавали предпочтение либо обычным продуктам, либо не видели разницы вообще.

Исключением является лишь мясо. Респонденты либо выбирали органику, либо также не видели разницы. Однако это сложный продукт, качество и вкус которого зависит от многих факторов: состояния животного, забоя, распределения жира, методов транспортировки, хранения, ферментации и приготовления.

Польза органической продукции – миф?

На протяжении 4 лет независимые ученые из Стэнфорда проанализировали 237 научных работ и пришли к выводу, что органическая пища ничем не полезнее обычной. Однако ученые из Великобритании заявили о преимуществах и пользе экопродукции, сделав аналогичное исследование:

  • Растение, которое растет без пестицидов и гербицидов производит антиоксиданты. Потому в органике их на 20-70% больше.
  • В экопродуктах значительно меньше антиоксидантов: от 10 до 100 раз.
 
Антиоксиданты – это

Антиоксиданты – это вещества, способные замедлить или вообще прекратить окисление.

Они нужны организму для борьбы со свободными радикалами – клетками, которые запускают в организме процесс окисления, старения и развития некоторых заболеваний.

Однако стоит отметить, что британское исследование частично финансировалось трастом Sheepdrove, который поддерживает органическое земледелие.

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А как же химикаты?

Большинство людей воспринимают слово "натуральный" как "безопасный". Но это лишь натуралистическая ошибка, в которой природные явления кажутся благоприятными, а искусственные – отрицательными.

Органическая продукция также часто использует пестициды, однако в пределах нормы. Промышленная продукция, выращенная на грядках, обычно также не отклоняются от пределов нормы, ведь никто не будет намеренно травить своих покупателей.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание исследования Профилактика заболеваний ГМО
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