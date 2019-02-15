Организм женщины отсеивает слабые мужские половые клетки, – ученые

Ученые из Университета Корнелла в США обнаружили, что женский репродуктивный тракт имеет определенную форму, которая способна останавливать слабые сперматозоиды.

Именно поэтому для миллионов сперматозоидов это является концом пути, пишет Science Advances.

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Ученые с помощью моделей и компьютерных симуляций сумели продемонстрировать работу тракта. Определенные точки сжатия в женском теле действуют как ворота на тяжелом пути сперматозоидов. Лишь самые быстрые способны пройти, других отбрасывало.

В эксперименте ученые протестировали сперму быка и мужчины. Исследователи впрыскивали внутрь сперматозоиды. Они наблюдали за тем, как мужские гаметы вели себя в целом и как противодействуют потоку на узких участках.

Сперматозоиды человека и быка вели себя одинаково: большая часть из них не могла пройти дальше. Слабые клетки сталкивались с преградами, которые могли развернуть их в обратную сторону.

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