Ориентация может измениться: назвали возраст

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Сексуальная ориентация может измениться: назвали возраст
Сексуальная ориентация может измениться: назвали возраст / unsplash.com

Исследователи из США пришли к выводу, что сексуальная ориентация претерпевает значительные и часто неуловимые изменения в течение всей жизни человека. При этом, женщины им больше подвержены.

Эксперты отмечают, что сексуальная ориентация содержит многие аспекты жизни, среди которых: к кому есть притяжение, с кем человек занимается сексом и его самоидентификация, пишет Taylor & Francis.

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До недавнего времени исследователи сосредоточивались только на последнем аспекте, что упрощает, но не объясняет положение дел.

Используя данные масштабного опроса американских студентов, ученые отслеживали сексуальную идентичность, поведение и романтические переживания более 6 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 32 лет.

Их трижды опрашивали о сексуальной ориентации: в подростковом возрасте, в начале 20 лет и ближе к 30-ти.

Результаты научной работы показали, что как у мужчин, так и у женщин обнаружили изменчивую сексуальную ориентацию, причем не только в подростковом возрасте, но и в 20 лет и после.

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У женщин в 20 лет наиболее динамично менялась сексуальная ориентация. При этом 90% мужчин считали себя гетеросексуальными. Исследование показало, что 67% женщин с преимущественно традиционной ориентацией в свои двадцать лет считали сексуально привлекательными представителей обоих полов. Однако ближе к тридцати годам женщины из этой группы выбирали исключительно мужчин.

Вообще, женщины продемонстрировали большую изменчивость сексуальной ориентации по мере взросления, чем мужчины. Все потому, что женщинам сложнее определить свою сексуальную ориентацию. Ведь они рассматривают ее значительно шире, чем мужчины. И даже когда женщина считает себя гетеросексуальной, то это не значит, что она не проявляет интерес к женщинам.

Ближе к 30 годам сексуальная ориентация людей становится менее гибкой.

Вывод ученых: сексуальная ориентация очень динамична в возрасте 20-30 лет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Секс исследования
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