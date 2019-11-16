Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
Люди не делятся только на две категории с гетеросексуальной или гомосексуальной ориентацией, могут быть и смешанные типы. Чтобы определить сексуальные предпочтения человека, сексологи пользуются шкалой Кинси.
Команда Кинси опросила тысячи людей об их сексуальном опыте. Исследования показали, что половое поведение, мысли и чувства людей относительно своего или противоположного пола менялись со временем.
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Гомосексуальная ориентация – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение исключительно к лицам своего пола
Бисексуальность – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение к лицам как своего, так и противоположного пола.
Гетеросексуальность – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение исключительно к лицам противоположного пола.
Какая сексуальная ориентация у вас? Узнайте здесь и сейчас.
Тест на определение сексуальной ориентации:
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