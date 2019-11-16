Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию

Люди не делятся только на две категории с гетеросексуальной или гомосексуальной ориентацией, могут быть и смешанные типы. Чтобы определить сексуальные предпочтения человека, сексологи пользуются шкалой Кинси.

Команда Кинси опросила тысячи людей об их сексуальном опыте. Исследования показали, что половое поведение, мысли и чувства людей относительно своего или противоположного пола менялись со временем.

Читайте также: Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

Гомосексуальная ориентация – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение исключительно к лицам своего пола

Бисексуальность – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение к лицам как своего, так и противоположного пола.

Гетеросексуальность – люди, испытывающие эмоциональное, романтическое, эротическое или сексуальное влечение исключительно к лицам противоположного пола.

Какая сексуальная ориентация у вас? Узнайте здесь и сейчас.

Тест на определение сексуальной ориентации:

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.