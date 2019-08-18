Оригинальные лекарства и их аналоги: чем они отличаются

423 Читати новину українською
Оригинальные лекарства и их аналоги
Оригинальные лекарства и их аналоги / unsplash.com

Все лекарства из аптеки можно разделить на оригинальные и дженерики (аналоги). Обычно последние стоят дешевле, чем и привлекают покупателей.

Врач Екатерина Смирнова рассказала о плюсах и минусах оригинальных лекарств и дженериков.

Читайте также: Парацетамол или ибупрофен что лучше

Оригинальный препарат – это препарат, который производит фармакологическая компания, которая его открыла, доказала эффективность, и синтезирует по определенной технологии.⠀

Дженерики – тот же самый препарат, но продается под другим названием и произведенный другой фармкомпанией.

Чем отличаются оригинальные лекарства от дженериков

Оригинальный препарат эффективен на 100% – именно поэтому он первый выходит на рынок, но стоит он дороже.

В дженериков эффективность ниже, поскольку его производят на другом заводе из другого сырья. Но при этом он дешевле. Разница между ними как между дорогой и дешевой машиной – вы до конца доедете, но как быстро и с каким комфортом.

via GIPHY

Некоторые дженерики могут работать очень хорошо, как оригинал. Но о них знают только врачи, которые постоянно работают в стационаре с определенной группой препаратов, основываясь на своем клиническом опыте.

Иногда для людей стоимость оригинала слишком высокая, у них просто нет таких средств, и они выбирают аналоги

Однако Екатерина Смирнова советует выбирать для лечения оригинальный препарат. Ни в коем случае самостоятельно не заменять оригинал на дженерики, особенно если врач выписал оригинал.

Сделать это можно только лишь проконсультироваться со своим врачом! Если врач сразу назначил аналог – значит он в нем уверен, и принимать его можно

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
392352
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
37811
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 119332
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 августа 16:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 37477
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
17 августа 08:43 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 721
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 41177
Новости
Больше новостей
Залиште відгук