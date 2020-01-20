Профилактика гриппа и ОРВИ у беременных

Беременность – время, когда женщина особенно должна беречь свое здоровье и здоровье будущего ребенка. К сожалению, период простуд и гриппа является почти неизбежным для беременных женщин. И это проблема, ведь лечение при особом состоянии женщины минимальное и должно подбираться с особой осторожностью.

Лучше не допустить тяжелых состояний и вакцинироваться. Однако, даже вакцинация несмотря на то, что считается эффективным средством профилактики гриппа, не может защитить полностью. Поэтому беременные женщины особенно внимательно должны заботиться о своем состоянии.

ОРВИ и грипп – это острые респираторные вирусные инфекции, разница заключается в том, что возбудителями заболеваний являются различные штаммы вируса. Грипп начинается внезапно и остро, а ОРВИ наоборот: постепенно и с чувством общего недомогания.

ОРВИ и грипп не только неприятные состояния, но и опасны для беременной женщины. Ведь ее организм в период беременности претерпевает серьезные изменения, а иммунитет резко снижается.

Беременные вдвое чаще болеют ОРВИ и гриппом, чем небеременные женщины. Заболеваемость гриппом у беременных в период пандемии увеличивается в 8-17 раз.



ОРВИ во время беременности может быть опасным для здоровья будущего ребенка / Фото: Unsplash

Чем опасны ОРВИ и грипп для беременной

Кроме повышенной чувствительности беременных к вирусам, у них чаще наблюдаются тяжелые осложнения и сложные формы инфекций. Могут нарушаться функции эндокринной системы.

Это очень опасно не только для организма мамы, но и для жизни будущего ребенка. Обычное ОРВИ или грипп могут стать причиной врожденных недугов или увечий.

Степень тяжести болезни растет пропорционально сроку беременности. Исследования показывают, что у женщин, которые болели гриппом в период беременности, чаще наблюдались осложнения во время родов, чем у беременных, которые не болели гриппом.

Наиболее частым осложнением гриппа во время беременности является синдром потери плода. Частота подобных случаев 20-25% при осложнениях гриппа.

Большинство средств, которые назначают для лечения вирусной инфекции в обычном состоянии, противопоказанны будущим мамам.

Можно ли лечить ОРВИ и грипп у беременных

Стоит помнить, что ОРВИ или грипп у беременных нельзя лечить устаревшими способами: парить ноги, принимать горячую ванну, выгреваться или кутаться в одеяло, чтобы "пропотеть". Такие способы могут привести к плачевным последствиям как для мамы, так и для малыша.

Поэтому лучше предотвращать сезонные недомогания, лечить малейшие проявления простуды, вакцинироваться против гриппа, использовать средства профилактики.

Необходимо помнить, что беременные женщины находятся в группе риска. Поэтому, если женщина знает, что в ее окружении есть люди, которые болеют ОРВИ или гриппом, это уже показания к профилактике.

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Лучшее лечение – профилактика / Фото: Unsplash

С чего начать профилактику

Вакцинируйтесь! Это эффективный способ профилактики гриппа. Впрочем, вакцинация не может защитить на все 100%. Бывает, что даже вакцинированные женщины могут подхватить острую вирусную инфекцию.

Одним из эффективных и, главное, безопасных способов профилактики ОРВИ и гриппа для беременных является использование средства Долфин. Его следует применять для полоскания горла и промывание носа.

Важно, что средство абсолютно безопасно для будущей мамы. Стоит также понимать, что грипп – это не осложнение простуды, не переохлаждение, источником инфекции является человек.

Поэтому, беременным следует заботиться о том, чтобы в их окружении не было людей, заболевших гриппом. Лучшим решением будет профилактика средством Долфин всей семьи.

В составе Долфин только натуральные компоненты. В частности, антибактериальный и противовирусный эффект морской соли, противовоспалительный экстракт солодки. Долфин значительно снижает риски тяжелых последствий ОРВИ или гриппа и, главное, он исключает необходимость использования антибиотиков, которые не желательны для беременной.

К тому же промывание полости носа или полоскание горла механически смывает вирусы и бактерии со слизистой.

Эффективность Долфин подтверждена исследованиями.

Местная терапия более безопасна, чем другие способы лечения, ведь средство при промывке и полоскании почти не попадает внутрь организма. Впрочем, солевой раствор показан для беременных в противовес носовым каплям, которые обладают сосудосуживающим действием.

Для профилактики гриппа и ОРВИ следует также принять следующие меры:

Соблюдать полноценное питание, рацион должен быть питательным и с высоким содержанием витаминов.

Часто мыть руки с мылом.

Ограничить пребывание в местах большого скопления людей.

Не прикасайтесь к глазам, рту, носу немытыми руками.

Избегайте объятий, рукопожатий и поцелуев.

Стиль жизни должен быть в меру активным и здоровым в целом.