Осенью коронавирус реализует весь свой потенциал, – врач Святослав Протас

В Украине объявили карантин из-за коронавируса. Запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах на 3 недели. Однако, несмотря на все ограничительные меры, коронавирус в Украине может масштабно вспыхнуть аж осенью.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-глава Государственной СЭС Святослав Протас. Он отметил, что вирус поразит тех, у кого слабый иммунитет.

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"Ситуация у нас только начинает разгораться. Нас спасает то, что мы входим в весенне-летний период, когда циркуляция возбудителей не только коронавируса, но и других ОРВИ, существенно минимизируется. На сегодня рисков масштабной эпидемии я не вижу. Хотя, конечно, количество больных будет расти", – сказал Протас.

Однако он отметил, что видит риск в другом.

Мы должны осенью готовиться. Именно тогда вирус реализует весь свой эпидемический потенциал. Если есть популяция, где отсутствует иммунитет – обязательно этот "биологический агент" там побывает и всех, кого можно поразить, – он поразит,

– рассказал экс-глава Государственной СЭС.

Протас также подтвердил, что карантин в Украине нужно было ввести еще 3 месяца назад. "То, что у нас ввели, это не карантин, а просто смех. Мы же видим, как в Китае изолируются целые города и прекращается любой трафик людей", – пояснил врач.

По его словам, в Украине не может быть только один зараженный коронавирусом. Между странами Европы ежедневно мигрируют примерно 500 тысяч человек, поэтому, по мнению врача, случаев заражения гораздо больше.

Проблема лишь в том, что их страна не идентифицировала. Это как раз свидетельствует о первом этапе реагирования на эпидемические вызовы – он у нас уже провален,

– заявил Протас.

Также он добавил, что сейчас необходимо говорить не о карантине, а о готовности госпитальной базы и приема повышенного потока людей с тяжелым течением болезни.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Что известно о карантине в Украине? Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта 2020 года. Однако решать, действительно ли нужен карантин, будут местные и областные администрации.



Сейчас карантин ввели в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях. Также в Киеве, Львове и Одессе.

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