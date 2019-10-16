Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить

Осень – период, когда гораздо проще подцепить грипп и простуду. Кроме того, осенью обостряется немало хронических заболеваний. Поэтому важно прислушиваться к своему организму, и при первых симптомах обращаться к врачам. Рассказываем, как уберечься от самых распространенных осенних болезней.

В холодное время года резко возрастает количество заболеваний гриппом, простудой и циститом.

Читайте также: Почему нельзя переносить простуду на ногах

Простуда (ОРВИ) и грипп – как отличить и что поможет?

На самом деле холодная погода не влияет на возникновение простуды, однако при высокой влажности иммунитет падает и вирусам легче размножаться и распространяться. К вирусной инфекции легко присоединяется бактериальная, что и приводит к простуде.

Важно не путать эти две болезни, несмотря на схожие симптомы. Помните: грипп начинается очень внезапно с сильных симптомов, а простуда – постепенно. При первых симптомах гриппа немедленно обратитесь к врачу, не пытайтесь заниматься самолечением. Простуда – это не самостоятельный диагноз, в эту классификацию можно "включить" синусит, фарингит, бронхит.



При первых симптомах сразу обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением

Начинается все с вирусной инвазии. Важно понимать, что вирусы не лечатся антибиотиками. Более того, в последнее время в мире все острее стоит проблема антибиотикорезистентности. Бесконтрольный, неправильный прием лекарств приводит к тому, что патогенные бактерии просто перестают реагировать на антибиотик. А это очень опасное явление, ведь антибиотики спасли не одну жизнь. Поэтому помните, что только врач может принять решение – пить антибиотик или нет, а также может выписать правильный курс приема, от которого нельзя отклоняться.

Простудой болеют до 5-7 дней, а гриппом – до 14. Впрочем, после выздоровления часто сохраняется заложенность носа, или ринит. Не запускайте это состояние – оно может перерасти в острый синусит (гайморит, фронтит, этмоидит и другие), симптомы которого тяжелее и лечатся дольше.



После выздоровления часто сохраняется заложенность носа, или ринит

Сегодня все больше врачей советуют обратить внимание на лечение растительными лекарственными средствами. Одним из лидеров в этой области является немецкая фармацевтическая компания "Бионорика, СЕ". Для создания лекарств компания использует уникальную технологию – фитониринг. Она объединяет возможности природы и науки на всех этапах производственного процесса. Компания Бионорика самостоятельно культивирует растения с определенными терапевтическими свойствами, контролирует место выращивания и производство. Важно, чтобы в каждой таблетке было одинаковое количество действующих веществ – именно это и гарантирует успех лечения.



В каждой таблетке одинаковое количество действующих веществ

Например, лекарственное средство Синупрет применяется для лечения насморка, гайморита и синусита. А форма Синупрет Экстракт сокращает период заболевания почти на 3 дня. В Синупрет входят экстракты комбинации пяти растений – корень горечавки (Gentianae radix), цветков первоцвета (Primula flos), травы щавеля (Rumicis herba), цветки бузины черной (Sambuci Flos) и травы вербены (Verbenae herba). Синупрет оказывает противовирусное, противовоспалительное и антибактериальное действие. Синупрет стимулирует отхождение слизи из носа, ускоряет выздоровление. Важно, что Синупрет включен в протоколы лечения не только в Украине, но и в Германии, поскольку его эффективность была доказана в ходе клинических исследований, отвечающих современным международным стандартам качества. Если вы много путешествуете, то это средство должно обязательно быть в аптечке.



Чтобы ускорить выздоровление – выбирайте лекарства, действенность которых подтверждена исследованиями

Цистит: не злоупотребляйте антибиотиками

Еще одна неприятная болезнь, которая обостряется с наступлением холода, – цистит. Переохлаждение может вызвать резкий рост вредных бактерий, которые могут вызвать воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Цистит чаще встречается у женщин из-за того, что мочеиспускательный канал у них значительно шире и короче, чем у мужчин. Такое специфическое строение мочевой системы позволяет инфекционным возбудителям проникать в организм почти беспрепятственно. К сожалению, цистит появляется у женщин независимо от возраста, а методы его лечения напрямую зависят от причины болезни.

Цистит имеет ярко выраженные симптомы, а именно:

частое, болезненное мочеиспускание;

изменение цвета мочи;

боль внизу живота;

повышенная температура тела.

Не прописывайте сами себе антибиотики! Только врач примет решение о методах лечения. В 80% случаев цистит не является сложным и не требует такого интенсивного лечения. Например, в Германии врачи в случае обострения цистита также советуют сначала обратиться к растительным лекарствам.



Не злоупотребляйте антибиотиками

В значительной степени уменьшить применение антибиотиков может растительный препарат Канефрон Н, в состав которого вошли экстракты трех растений: листья розмарина, травы золототысячника и корень любистока. Розмариновая кислота имеет выразительный противовоспалительный эффект и оказывает антибактериальное действие, а золототысячник и любисток обладают спазмолитическим, мочегонным и антиоксидантным действием.

Таблетки и капли Канефрон Н эффективны в лечении острого неосложненного цистита. Действенность препарата подтвердили клинические исследования (уровень доказательности 1b), в котором приняли участие 659 женщин из Германии, Польши и Украины. 83,5% из них не нуждались в дополнительной терапии антибиотиками и антибактериальными средствами. Препарат Канефрон Н улучшает функцию почек, препятствует образованию и росту мочевых камней, что очень важно при мочекаменной болезни. Обеспечивает эффективную профилактику острых и хронических заболеваний почек и мочевых путей.



Розмариновая кислота обладает противовоспалительным эффектом и оказывает антибактериальное действие

Что стоит знать о компании "Бионорика"?

Бионорика – это международное немецкое предприятие с более чем 80-летним опытом. Ежегодно компания тратит 14% прибыли на клинические исследования. Компания Бионорика разрабатывает препараты для лечения многих заболеваний: гинекологических, урологических, респираторных, ревматических, печени и нарушения сна. В производстве лекарств Бионорика использует инновационную концепцию "фитониринг", которая заключается в сочетании высоких технологий с многовековыми традициями фитотерапии. Эта концепция предполагает научное изучение растений и идентификацию биологически активных веществ, обусловливающих их лекарственные свойства. Следующий этап – поиск в дикой природе идеального лекарственного растения с рекордным содержанием биологически активных веществ. После – размножение идеального растения вегетативным путем и культивация полученного пула растений в промышленных масштабах. Такой подход гарантирует высокое содержание активных компонентов в сырье независимо от партии и года урожая. Фитониринг препараты соответствуют современным стандартам доказательной медицины и обладают клинической эффективностью, которая сравнима с химико-синтетическими лекарственными средствами, но отличается лучшим уровнем безопасности.



Компания самостоятельно культивирует растения с определенными терапевтическими свойствами