Осенняя хандра: как бороться с плохим настроением

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Осенняя хандра - как с ней бороться и что делать
Осенняя хандра: лечение / unsplash.com

Осенняя хандра – это ежегодное усиление тревоги, некоторые люди испытывают ее в течение осенних месяцев. Ее часто называют осенней депрессией, однако депрессия – это совсем другой диагноз, требующий серьезного лечения.

Эксперты подозревают, что причины "осенней депрессии" могут быть связаны с началом нового учебного года, грядущим стрессом сезона отпусков или самобичевания себя за то, что не удалось достичь желаемых целей в течение лета.

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Ученые говорят, что многие люди не осознают, насколько осенью распространена меланхолия, и, возможно, не признают этого.

Симптомы осенней хандры

  • низкое настроение и депрессия;
  • беспокойство и чрезмерная тревога;
  • раздражительность;
  • вялость, сонливость и усталость;
  • потеря интереса к повседневной деятельности;

Одной из причин осенней меланхолии является снижение солнечного света, что приводит к падению уровня серотонина. Этот важный гормон влияет на настроение, аппетит и режим сна. Также наблюдается увеличение гормона мелатонина, который заставляет нас чувствовать себя сонным и депрессивным.

Осіння хандра як боротись
Что такое осення хандра

Как бороться с осенней хандрой

  • Получать больше света

Чаще выходите на прогулки в светлое время суток, чтобы максимально использовать солнечный свет.

Если нужно, ложитесь спать раньше, чтобы помочь себе бороться с усталостью и дневной сонливостью.

  • Физические упражнения

Осень – прекрасная возможность насладиться свежим воздухом, поэтому не отказывайтесь от длинных пешеходных прогулок.

Также для улучшения настроения помогают упражнения. Они важны для всех проблем психического здоровья, однако заниматься ими нужно не менее 30 минут.

  • Измените свой рацион

Осень – это прекрасное время для приготовления любимых сезонных супов и теплых блюд, которых вы не очень хотели в течение лета. Любимая, но полезная еда поможет улучшить настроение.

  • Начните что-то новое

Уборка дома, новый образ, учебные курсы и мастер-классы – любые позитивные новые впечатления полезны, особенно во время меланхолии.

  • Организуйте себе уют снаружи и внутри

Вместо того, чтобы ассоциировать осень с негативными переживаниями, взгляните на нее по-другому. Старайтесь думать о том, что это придает уюта, вместо того, чтобы думать о холоде и дожде.

Хорошим стимулом к этому станет смена обстановки в вашем доме: как вариант, набросьте на кровать новый теплый плед и добавьте уютные подушечки в осенних цветах. Комнату можно украсить фонариками, гирляндами и сухоцветами.


С осенней хандрой можно бороться, создав дома уют

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Психология
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