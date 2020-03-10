Ощущение, как в фильме "Я – легенда": жительница Рима о карантине в Италии из-за коронавируса

С 10 марта на всей территории Италии начал действовать карантин из-за стремительного распространения нового вида коронавируса. О том, что изменилось в стране, рассказала журналистам 24 канала жительница Рима Элизабетта Бруно.

По словам Элизабетты Бруно, за день до объявления карантина в стране она работала в офисе в перчатках и маске, как и остальные коллеги. Однако к вечеру все изменилось. Итальянцам сказали не выходить из дома.

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Если необходимо выйти из дома, им необходимо заполнить бланк, в котором указывают информацию, куда и зачем они едут.

Из города, по словам женщины, можно выезжать только в том случае, если в других городах есть родственники и им нужна помощь.

На улицах нет практически никого. Никто пока не контролирует, кто и куда едет, но с кольцевой дороги (автомагистраль) выезжать без разрешения нельзя,

– сказала Бруно.



С 10 марта в Италии объявили карантин из-за коронавирус: Фото: Getty Images

Бланки для выхода из дома можно скачать в интернете и заполнить: имя, фамилия, адрес, откуда человек едет, куда и какая цель.

"Выезжать можно либо по работе, тогда звонят твоему шефу и проверяют, либо через родственников нуждающихся в помощи. Многие магазины закрыты... Позавчера утром я завтракала в баре, сейчас бары открыты, но пусты!"– добавила она.



Общественный транспорт в Италии ездит по расписанию / Иллюстративное фото: Getty Images

Итальянка также рассказала, что в супермаркет пускают группами и обязательно в перчатках.

"Большая группа или нет зависит от того, большой ли супермаркет. Много чего в супермаркете нет, так как многие поставщики с севера Италии. Люди скупают все на всякий случай. Контроль температуры нигде не видела пока. Общественный транспорт спокойно ездит" – поделилась Элизабетта и призналась, что ощущение, будто она в фильме "Я – легенда".

Если ты чихаешь люди от тебя шарахаются и убегают. Мнения людей делятся на "мы все умрем" или "это все фигня". Из рекомендаций, которые повторяют в новостях – говорят, мыть руки, мыть все, к чему прикасаешься, и держаться за километр от всех других,

– сказала женщина из Рима.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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