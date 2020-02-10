Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла самая престижная кинопремия года – Оскар-2020, на которой знаменитые представители Голливуда получили свои заветные статуэтки. Что интересно, большинство победителей проповедуют идеи вегетарианства и веганства. Какие звезды, отказавшиеся от потребления мяса, стали победителями премии Оскар – смотрите в подборке Здоровье 24.

Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей в Dolby Theatre. Полный список победителей премии Оскар-2020 – вы можете посмотреть здесь.

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Киноакадемия поддерживает запрос общества на этическое отношение к окружающей среде, поэтому подготовила соответствующий банкетный стол для события. Меню состояло на 70% из растительных продуктов и на 30% – вегетарианских, включая рыбные блюда.

Меню для pre-party премии Оскар-2020 было основано исключительно на продуктах растительного происхождения из-за позиции номинанта на премию Хоакина Феникса.

Звезды-вегетарианцы на премии Оскар-2020

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименной ленте Тодда Филлипса, получил награду "Лучшая мужская роли". Добавим, что фильм "Джокер" стал самым кассовым, который снят по мотивам комиксов и получил еще одну статуэтку Оскар за "Лучшую музыку к фильму".

Актер, который является членом организаций "В защиту животных" и "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), не скрывает, что он проповедует веганство еще с трех лет!

В одном из интервью Феникс вспоминал, как в детстве он ловил с семьей рыбу на лодке, когда одна из них начала вырываться. "Правда меня испугала: мы ужасно обращаемся с животными. Живое пульсирующее существо, которое пыталось выжить, погибло жестокой смертью от рук человека. Я четко осознал это", – прокомментировал случай Хоакин, который впервые заставил его задуматься о веганстве.



Хоакин Феникс / Getty Images

В 2003 году Хоакин Феникс принял участие в создании документального фильма о защите животных "Земляне", в котором кроме него приняли участие множество других веганов. За это актер был награжден премией Humanitarian Award на кинофестивале в Сан-Диего.

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Феникс не изменяет себе даже при съемке в голливудских лентах. К примеру на съемках "Гладиатора" он заявил, что будет сниматься только в одежде из искусственной кожи.

Мой образ жизни – это часть меня, в том числе, когда я работаю. Я всегда оговариваю это с продюсерами, они уважают мои решения и всегда готовы идти на контакт. Отношение к животным – часть моей повседневной жизни,

– заявляет Хоакин.

Брэд Питт

Еще один голливудский красавец, который был награжденным за "Лучшую мужскую роль второго плана" после съемок в фильме "Однажды в Голливуде", не скрывает своего образа жизни. Так, Брэд Питт на протяжении многих лет не ест мяса.

После съемок фильма "Семь лет в Тибете" актер стал вегетарианцем и хотел, чтобы и его экс-жена также прекратила употреблять мясо. По слухам, у пары было много конфликтов по этому поводу.

Стоит вспомнить, что не вегетарианство стало причиной развода самой красивой пары Голливуда. Ранее в интервью изданию The New York Times Питт признался, что полтора года боролся с алкогольной зависимостью и посещал собрания анонимных алкоголиков.



Брэд Питт / Getty Images

Рене Зеллвегер

Актриса, получившая статуэтку за "Лучшую женскую роль" после выхода фильма "Джуди", называет себя "легкой" вегетарианкой. В свои 50 лет Рене Зеллвегер поражает стройной и соблазнительной фигурой! Секретом идеальных форм звезда называет вегетарианство, ведь с возрастом обмен веществ замедляется, поэтому следует пересмотреть способ питания.

В чем заключается "легкое" вегетарианство? Рене не ограничивает себя во всех продуктах животного происхождения, поэтому часто употребляет рыбу, морепродукты и молочные продукты.



Рене Зеллвегер / Getty Images

Пон Джун Хо

"Оскар" за лучший фильм получил режиссер Пон Джун Хо (лента "Паразиты"). Мужчина не только рассказывает о том, что он веган, но и влияет на мир, снимая ленты об этом.

Пон Джун Хо ранее снял фильм "Окча", в котором говорится о дружбе корейской девочки Мичу и гигантской экспериментальной свиньи. В киноработе показано, как современный мир жестоко обращается с животными для получения прибыли.



Пон Джун Хо / Getty Images

Кроме того, на красной дорожке кинопремии Оскар попала в объективы папарацци и известная актриса Натали Портман, которая является одной из самых известных голливудских вегетарианок. В 2020 году Натали Портман не была номинирована на премию Оскар. Однако звезда все-таки может похвастаться статуэткой, которую получила в 2010 году за главную роль в фильме "Черный лебедь".

Знаменитость прекратила есть мясо в восемь лет и отказывалась от системы питания всего два раза – во время беременностей в 2011 и 2016 годах.

Что интересно, муж Натали Портман не переходил в веганство. "Каждый должен решать сам за себя. Мы все свободные личности. Мой муж вообще не веган, он ест все, и я встречаюсь с ним каждый день", – считает актриса.



Натали Портман / Getty Images

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