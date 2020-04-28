Теплая погода не ослабит коронавирус, – Минздрав

Температура воздуха выше +25 градусов и солнечные лучи не уменьшают активность коронавируса. Поэтому риск заболеть остается высоким.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Также по теме: Супрун разрушила мифы о коронавирусе: инфографика

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Украины опровергли и другие мифы о коронавирусе.

Коронавирус и алкоголь. Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

Сауна и горячая ванна против коронавируса. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5-37,0 градусов независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна или сауна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.