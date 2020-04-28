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Теплая погода не ослабит коронавирус, – Минздрав

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Тепло не уничтожит коронавирус
Тепло не уничтожит коронавирус / Unsplash

Температура воздуха выше +25 градусов и солнечные лучи не уменьшают активность коронавируса. Поэтому риск заболеть остается высоким.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания,
– отметили в ведомстве.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Украины опровергли и другие мифы о коронавирусе.

Коронавирус и алкоголь. Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

Сауна и горячая ванна против коронавируса. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5-37,0 градусов независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна или сауна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине
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