Ослабление карантина в Греции: открылись более 500 пляжей – фото

В Греции в субботу, 16 мая, открыли более 500 организованных пляжей, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает греческое издание Prothotema. Более 500 пляжей открылись в рамках ослабления жестких мер по сдерживанию эпидемии коронавируса.

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Посетители пляжей должны соблюдать правила социального дистанцирования, согласно которым на площади 1000 кв. м могут находиться не больше 40 человек.

Солнцезащитные зонтики расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.



В Греции открылись пляжи / Фото Getty Images

На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением предписанных правил.

С начала эпидемии в Греции было диагностировано 2 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 160 человек скончались, 1 374 полностью выздоровели.



В Греции открылись пляжи / Фото Getty Images

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