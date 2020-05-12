Ослабление карантина: во Львове разрешили работу парикмахерских и салонов красоты

Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Магазины одежды и обуви будут закрытыми по меньшей мере до 15 мая.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на телеграм-канале.

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Так, за последние сутки на Львовщине выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом – динамика не повышается.

По состоянию на 08.00 часов 12 мая: во Львове и на Львовщине – 825 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 – летальные, 158 – выздоровевшие.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Но помните, разрешение на работу не означает вседозволенность! Должны сохранять здравый смысл и не нарушать определенных протоколов. Вчера зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок в центре города, идет речь о "Золотом колосе". Сегодня мы запретили работать нарушителям,

– сообщил Садовый.

Насчет продажи одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая.

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