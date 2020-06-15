В Великобритании ослабляют карантин. В частности, открывают торговые центры. Также планируется возобновить работу непродовольственных магазинов, а затем позволить работать пабам и ресторанам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже проинспектировал готовность к ослаблению: посетил магазины, выпил кофе и пообщался с работниками.

Ослабление карантина в Британии

О том, как Великобритания выходит из карантина, в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал журналист Андрей Остальский.

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По его словам, с 15 июня 2020 года открывают непродовольственные магазины. Любые другие могут работать при условии соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм: социальной дистанции, масочного режима.

Накануне открытия торговых центров, их проинспектировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он оценил условия, которые создали ТЦ для безопасности посетителей. Джонсон призвал людей покупать с умом и настаивал соблюдать меры безопасности.

Сейчас дистанционные ограничения становятся менее ценными по мере того, как мы заканчиваем с эпидемией. Но чего я не хочу делать, – это жертвовать огромными усилиями британского народа в борьбе с этой болезнью,

– отметил Борис Джонсон.



Борис Джонсон прошелся по торговым центрам / Скриншот с видео

Журналист Андрей Остальский отметил, что британцы расстроены тем, что еще не возобновили работу рестораны, кафе и пабы.

В лучшем случае пабы откроются 4 июля. Но правительство еще советуется с учеными и собирается подтвердить или опровергнуть эти планы,

– пояснил Остальский.

Обязательная обсервация

Он также добавил, что с 8 июня все, кто прилетел в страну, должны отбывать 2-недельный карантин. Многие люди считают, что это стоило сделать раньше. Есть подозрения, что правительство ориентируется на мнение фокус-групп. Согласно опросам, 52% якобы одобряют введение обсервации только сейчас.

О запрете ночевать в гостях

Правительство Британии запретило оставаться на ночь в гостях. Однако, как сказал журналист, много людей это делает, поскольку им безразличны указания власти.

"Все эти запреты становятся несерьезными на фоне того, что последние несколько дней в британских городах проходят протесты (против расизма – 24 канал). Там люди не придерживаются никаких дистанций, масочного режима, постоянно скандируют. Полиция не может этому помочь и штрафовать тысячи людей", – сообщил Остальский.

На фоне этого, люди несерьезно воспринимают карантин и гуляют большими группами.

Справка. Ранее правительство Великобритании уменьшило правила социального дистанцирования с 2 до 1 метра из-за благоприятной эпидемической ситуации. Сегодня же Британия на первом месте из Европейских стран по количеству инфицированных COVID-19. Там заболели почти 300 тысяч человек и более 41,5 тысячи – умерли.