Ослабление карантина в Великобритании: что разрешили, а что все еще запрещено
Правительство Великобритании объявило о частичном смягчении карантина с 13 мая. Это произошло даже несмотря на рост смертельных случаев от COVID-19 в течение последних дней.
В то же время общий карантин, который ввели еще в марте, продлили минимум до 1 июня. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации вечером 10 мая, сообщает BBC.
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Что известно об ослаблении карантина в Великобритании
- С 11 мая людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуется идти на работу. По возможности они не должны пользоваться общественным транспортом. Все остальные должны продолжать работать из дома.
- С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Британцы смогут бегать в парках, или ехать куда-то на автомобиле, но только с членами своей семьи.
- Вместо призыва "оставайтесь дома" вводится новый лозунг – "Храните бдительность". Меры социального дистанцирования сохраняются, а для нарушителей вводятся повышенные штрафы – их сумма может достигать 3,2 тысячи фунтов.
- Все ожидали, что послабления будут более значительными. Однако Джонсон заявил, что пока рано говорить о снятии или серьезном ослаблении ограничений.
- По его словам, магазины и школы смогут открыться не раньше 1 июня, а пабы, рестораны и гостиницы – не раньше июля.
Критика Джонсона
- Озвученные Борисом Джонсоном меры действуют только для Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решение самостоятельно.
- Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд уже заявил, что местное правительство не будет снимать ограничения.
- Глава правительства Шотландии Никола Стерджен раскритиковала план Джонсона и заявила, что не понимает значение лозунга "Храните бдительность". По ее словам, вместо четкого сигнала оставаться дома британцы получили "нечто куда более туманное".
- Как отметил лидер британских лейбористов Кир Стармер, после выступления Джонсона у жителей страны появилось еще больше вопросов к правительству.
Обратите внимание! Великобритания вышла на первое место среди стран Европы по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 11 мая на Туманном Альбионе зафиксировано 31 855 жертв. Всего COVID-19 заразились более 219 тысяч британцев.
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