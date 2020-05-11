Ослабление карантина в Великобритании: что разрешили, а что все еще запрещено

Правительство Великобритании объявило о частичном смягчении карантина с 13 мая. Это произошло даже несмотря на рост смертельных случаев от COVID-19 в течение последних дней.

В то же время общий карантин, который ввели еще в марте, продлили минимум до 1 июня. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации вечером 10 мая, сообщает BBC.

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Что известно об ослаблении карантина в Великобритании

С 11 мая людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуется идти на работу. По возможности они не должны пользоваться общественным транспортом. Все остальные должны продолжать работать из дома.

С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Британцы смогут бегать в парках, или ехать куда-то на автомобиле, но только с членами своей семьи.

и занятия спортом на свежем воздухе. Британцы смогут бегать в парках, или ехать куда-то на автомобиле, но только с членами своей семьи. Вместо призыва "оставайтесь дома" вводится новый лозунг – "Храните бдительность". Меры социального дистанцирования сохраняются, а для нарушителей вводятся повышенные штрафы – их сумма может достигать 3,2 тысячи фунтов.

Все ожидали, что послабления будут более значительными. Однако Джонсон заявил, что пока рано говорить о снятии или серьезном ослаблении ограничений.

По его словам, магазины и школы смогут открыться не раньше 1 июня, а пабы, рестораны и гостиницы – не раньше июля.

Критика Джонсона

Озвученные Борисом Джонсоном меры действуют только для Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решение самостоятельно.

Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решение самостоятельно. Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд уже заявил, что местное правительство не будет снимать ограничения.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен раскритиковала план Джонсона и заявила, что не понимает значение лозунга "Храните бдительность". По ее словам, вместо четкого сигнала оставаться дома британцы получили "нечто куда более туманное".

Как отметил лидер британских лейбористов Кир Стармер, после выступления Джонсона у жителей страны появилось еще больше вопросов к правительству.

Обратите внимание! Великобритания вышла на первое место среди стран Европы по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 11 мая на Туманном Альбионе зафиксировано 31 855 жертв. Всего COVID-19 заразились более 219 тысяч британцев.