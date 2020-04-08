Ослабления карантина с 14 апреля не будет, – Офис президента
В Офисе президента опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что карантин в Украине могут начать ослаблять с 14 апреля.
Опровержение опубликовали на сайте Офиса президента.
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В сообщении говорится, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей.
К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.
Также, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, со вчерашнего дня правительство начало дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будут доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен, а к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры.
Важно! Правительство также классифицировало категории населения, которым окажут помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.
СНБО отметили, что смягчение карантина – это "дезинформация"
В частности, в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины отметили, что не готовили никаких "проектов решения СНБО" по "смягчению" карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.
А Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации".
Также ведомство отметило, что меры, предпринимаемые властями к противодействию коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира.
Карантин в Украине: почему говорили о смягчении
Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что смягчение карантина в Украине может начаться с 14 апреля. В частности, издание LB.ua сообщило, что 1 мая откроют небольшие магазины, у которых площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади, а также торговые центры, парикмахерские.
Официально карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса введены в Украине до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры усилили.
Поэтому, украинцам запретили:
- находиться в общественных местах без маски или респиратора;
- ходить группой больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
- нельзя самовольно оставлять места обсервации;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
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