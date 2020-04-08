Ослабления карантина с 14 апреля не будет, – Офис президента

В Офисе президента опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что карантин в Украине могут начать ослаблять с 14 апреля.

Опровержение опубликовали на сайте Офиса президента.

Читайте также: Когда стоит смягчать карантин: ответ ЦОС

В сообщении говорится, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей.

К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

Владимир Зеленский “Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час”.

Также, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, со вчерашнего дня правительство начало дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будут доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен, а к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры.

Важно! Правительство также классифицировало категории населения, которым окажут помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

СНБО отметили, что смягчение карантина – это "дезинформация"

В частности, в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины отметили, что не готовили никаких "проектов решения СНБО" по "смягчению" карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

А Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации".

Также ведомство отметило, что меры, предпринимаемые властями к противодействию коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира.

Карантин в Украине: почему говорили о смягчении

Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что смягчение карантина в Украине может начаться с 14 апреля. В частности, издание LB.ua сообщило, что 1 мая откроют небольшие магазины, у которых площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади, а также торговые центры, парикмахерские.

Официально карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса введены в Украине до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры усилили.

Поэтому, украинцам запретили:

находиться в общественных местах без маски или респиратора;

ходить группой больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

нельзя самовольно оставлять места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.



Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.