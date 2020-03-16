24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Осложнение коронавируса вызывает мужское бесплодие

- Читати новину українською

Возможно, что коронавирус Covid-2019 может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин и сделать их бесплодными.

Об этом сообщила газета South China Moring Post, ссылаясь на статью экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы "Тунцзи" в Ухане.

Также по теме: На коронавирус могут заболеть до 60% населения: исследование

Они отметили, что инфекция может привести к "нарушению иммунного гомеостаза в семенниках", что может вызвать орхит 2 воспаление яичек, что, в свою очередь, может привести к снижению количества сперматозоидов у мужчин и, возможно, бесплодие.

Мужчины, которые переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, должны обратиться за консультацией к медикам, чтобы выяснить, не имеет ли заболевание пагубного влияния на их фертильность.

Своевременная медицинская помощь позволит как можно раньше выявить проблему и будет способствовать скорейшему излечению.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в Италии: от болезни умерли более тысячи человек
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Мужское здоровье Профилактика заболеваний
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
15 марта 07:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
13 марта 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
Залиште відгук