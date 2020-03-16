Осложнение коронавируса вызывает мужское бесплодие

Возможно, что коронавирус Covid-2019 может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин и сделать их бесплодными.

Об этом сообщила газета South China Moring Post, ссылаясь на статью экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы "Тунцзи" в Ухане.

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Они отметили, что инфекция может привести к "нарушению иммунного гомеостаза в семенниках", что может вызвать орхит 2 воспаление яичек, что, в свою очередь, может привести к снижению количества сперматозоидов у мужчин и, возможно, бесплодие.

Мужчины, которые переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, должны обратиться за консультацией к медикам, чтобы выяснить, не имеет ли заболевание пагубного влияния на их фертильность.

Своевременная медицинская помощь позволит как можно раньше выявить проблему и будет способствовать скорейшему излечению.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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