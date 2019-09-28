Осложнения варикоза: как не допустить и чем это опасно

Тема с варикозным расширением вен шире, чем мы привыкли считать. Следует учитывать возможное развитие венозной недостаточности, синдрома передавливания тазовых вен, сердечно-сосудистых болезней и геморроя.

Значительную роль в развитии варикоза играет наследственность. Вены везде одинаковые, просто на поверхности ног их хорошо видно и хочется полечить, говорит экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Возможные осложнения варикоза

Венозная недостаточность — это осложнение варикозного расширения поверхностных вен. Это неспособность крови двигаться как следует к сердцу по всем венам. В результате, давление в венах повышается, а кровь может застаиваться в ногах.

У людей с такой болезнью загрубевшие, темные суставы, хлипкие ноги, частая боль, сухая и блестящая кожа на ногах. Конечной стадией является образование язв на коже, не выдержавшей давления. С возрастом риск развития венозной недостаточности увеличивается.

У людей, которые имеют варикозную болезнь вен, в 5 раз чаще развивается тромбоз глубоких вен. Варикозные вены часто бывают одновременно с болезнью периферических артерий и других сосудистых болезней. 3-5% случаев варикозных вен приводят к появлению язв на ногах.

Поверхностный тромбофлебит может быть осложнением при варикозе — вены воспаляются и отекают. В таком случае нужны противовоспалительные препараты.

Иногда поверхностный тромбофлебит сопровождают изменения кожи: потемнение, липодерматосклероз (известный также как варикозный дерматит) — ноги существенно отличаются по толщине от икры до колена, пораженный участок красный, атрофированный. Это состояние нельзя игнорировать, иначе повреждение кожи будет прогрессировать до состояния язвы.

Это не “возрастные изменения”, как часто говорят на больные ноги пожилых людей. Это запущенные осложнения варикоза.

Тромбоз поверхностных или глубоких вен приводит к их самозакупорке тромбом, но, в отличие от склеротерапии, по обе стороны тромба кровь остается и застаивается. Худшим последствием тромбоза является эмболия легочных вен, которая происходит, если тромб отрывается и переносится кровотоком в легкие.

Часто варикозные вены путают с телеангиэктазией – паутиночной сеткой капилляров и венул темно-красного цвета. Это чисто косметическая проблема, хотя она может и сопровождать настоящий варикоз. Ее можно полечить лазерной аблацией, и предотвращать образование новых "паутинок", избегая солнца.

Действенны ли специальные кремы и таблетки для укрепления вен?

Вещества, которые "защищают вены", называют флеботониками. Большой обзор клинической эффективности флеботоников указывает на их умеренную эффективность в уменьшении отека ног и суставов.



Кремы и гели для укрепления вен являются преимущественно средствами альтернативной медицины

Популярные кремы, гели и добавки, которые содержат экстракты конского каштана, относятся к средствам альтернативной медицины. Польза от них может быть обусловлена массажем, который помогает крови двигаться (наносите средства и массируйте ноги снизу вверх), и увлажнением кожи.

Для поддержания здоровья всех сосудов, нужно потреблять достаточно витамина С. Он есть в перце, киви и ягодах. Ягоды, такие как смородина, ежевика и черника, полезны также высоким содержанием антоцианов, рутина и полифенолов. Они защищают венозные стенки от воспаления и повреждения свободными радикалами. Также стоит пить черный и зеленый чай и заваривать мышиный терн (он же иглица колючая). Они содержат полифенолы, эффективные для поддержки вен. Но такие рекомендации не "лечат", просто если их не соблюдать, будет хуже.

Как предотвратить варикоз

Если никто из ваших родственников не имел варикоза, то вы можете не переживать.

Другие советы достаточно традиционны: поддерживайте здоровый вес, ешьте достаточно клетчатки, ежедневно потребляйте яркие овощи, фрукты и зелень.

Если у вас высокое давление, то обратитесь за медицинской помощью. Возможно, его уменьшит изменение образа жизни, коррекция рациона и веса, а возможно, нужно будет медикаментозно поддерживать здоровое давление.

Не бойтесь спорта. Варикоз постигнет не всех спортсменов, а генетически склонных спортсменов. И избежание тренировок не спасет от появления вен под кожей.

Не стойте и не сидите длительное время. Ходите, приседайте, лежите, если есть такая возможность – ищите случай держать ступни выше колена. Даже спать можно, подложив подушку под ноги. Делайте при случае стойку на лопатках.