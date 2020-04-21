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Основная борьба против коронавируса – впереди, – ВОЗ

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус / Politico

Человечество еще ждут непростые испытания, связанные с COVID-19. Самое трудное – впереди, считают в ВОЗ, однако трагические последствия можно предупредить.

Сильно усложняет борьбу с COVID-19 то, что многие люди просто не понимают, что это за вирус. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, информирует Интерфакс-Украина.

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Глава Всемирной организации здравоохранения пояснил, что коронавирус несет две основные угрозы: во-первых, он – очень заразен, во-вторых, – крайне опасный для некоторых слоев населения.

Отметим, что в последнее время многие страны критикуют ВОЗ за неспособность предотвратить и противостоять пандемии. Наиболее резкий в высказываниях президент США Дональд Трамп. Он заявил, что американская администрация планирует приостановить финансирование ВОЗ, пока проводят расследование, правильно ли Всемирная организация здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев коронавируса, из них более 170 тысяч – летальные. Наиболее инфицированные страны: США, Испания, Италия, Франция и Германия.


Как протекает коронавирус? / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье ВОЗ Здоровая жизнь
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