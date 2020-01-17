Внематочная беременность: симптомы и основные причины
Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.
Как пишет гинеколог Оксана Негрич, внематочная беременность – состояние, когда эмбрион закрепляется не в полости матки, а за ее пределами. В 98% случаев – это маточная труба, реже – шейка матки, яичники, органы брюшной полости, рубец от предыдущего кесарева сечения.
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Лечение начинается сразу после подтверждения диагноза и включает медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство, а прогноз в большинстве случаев благоприятный.
Основная опасность внематочной беременности: прогрессирование беременности может вызвать разрыв органа, в который она имплантирована, и сильное внутреннее кровотечение, которое угрожает жизни и здоровью женщины
Причины внематочной беременности
- Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника до матки.
- Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. Из-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.
- Заболевания и инфекции – эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.
- Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.
- Врожденные аномалии строения маточных труб.
- Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.
- Гормональная терапия и другие причины.
Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest
Внематочная беременность: симптомы
- Общие симптомы беременности (задержка менструации, чувствительность молочных желез, частое мочеиспускание, тошнота и тому подобное).
- Боль в животе.
- Кровянистые выделения различной интенсивности.
- Сильная боль или вагинальное кровотечение.
- Возможны головокружения и падение артериального давления.
Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest
Диагностика
– УЗИ (выявляется эмбрион, который находится за пределами матки);
– Анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) в динамике: зачастую каждые 48 ч (нарастания меньше, чем в 2 раза, может свидетельствовать о внематочной беременности)
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