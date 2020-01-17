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Внематочная беременность: симптомы и основные причины

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Внематочная беременность: симптомы и основные причины / alldischarge.com

Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.

Как пишет гинеколог Оксана Негрич, внематочная беременность – состояние, когда эмбрион закрепляется не в полости матки, а за ее пределами. В 98% случаев – это маточная труба, реже – шейка матки, яичники, органы брюшной полости, рубец от предыдущего кесарева сечения.

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Лечение начинается сразу после подтверждения диагноза и включает медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство, а прогноз в большинстве случаев благоприятный.

Основная опасность внематочной беременности: прогрессирование беременности может вызвать разрыв органа, в который она имплантирована, и сильное внутреннее кровотечение, которое угрожает жизни и здоровью женщины

Причины внематочной беременности

  • Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника до матки.
  • Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. Из-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.
  • Заболевания и инфекции – эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.
  • Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.
  • Врожденные аномалии строения маточных труб.
  • Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.
  • Гормональная терапия и другие причины.

Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини
Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest

Внематочная беременность: симптомы

  • Общие симптомы беременности (задержка менструации, чувствительность молочных желез, частое мочеиспускание, тошнота и тому подобное).
  • Боль в животе.
  • Кровянистые выделения различной интенсивности.
  • Сильная боль или вагинальное кровотечение.
  • Возможны головокружения и падение артериального давления.

Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини / Pinterest
Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest

Диагностика

УЗИ (выявляется эмбрион, который находится за пределами матки);

Анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) в динамике: зачастую каждые 48 ч (нарастания меньше, чем в 2 раза, может свидетельствовать о внематочной беременности)

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Дети Здоровье Лечение Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина Беременность и роды
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