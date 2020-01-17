Внематочная беременность может быть опасной для женщины, поскольку плод развивается в фаллопиевых трубах. Достигнув критических размеров, он может разорвать стенки труб.

Как пишет гинеколог Оксана Негрич, внематочная беременность – состояние, когда эмбрион закрепляется не в полости матки, а за ее пределами. В 98% случаев – это маточная труба, реже – шейка матки, яичники, органы брюшной полости, рубец от предыдущего кесарева сечения.

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Лечение начинается сразу после подтверждения диагноза и включает медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство, а прогноз в большинстве случаев благоприятный.

Основная опасность внематочной беременности: прогрессирование беременности может вызвать разрыв органа, в который она имплантирована, и сильное внутреннее кровотечение, которое угрожает жизни и здоровью женщины

Причины внематочной беременности

Воспалительные процессы в маточных трубах. Они вызывают их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться от яичника до матки.

Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы. Из-за таких действий могут быть рубцы, которые способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.

Заболевания и инфекции – эндокринной системы, половых органов и органов малого таза.

Внутриматочные спирали, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию внематочной беременности.

Врожденные аномалии строения маточных труб.

Искусственное оплодотворение может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.

Гормональная терапия и другие причины.



Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest

Внематочная беременность: симптомы

Общие симптомы беременности (задержка менструации, чувствительность молочных желез, частое мочеиспускание, тошнота и тому подобное).

Боль в животе.

Кровянистые выделения различной интенсивности.

Сильная боль или вагинальное кровотечение.

Возможны головокружения и падение артериального давления.



Внематочная беременность: симптомы и основные причины / Pinterest

Диагностика

– УЗИ (выявляется эмбрион, который находится за пределами матки);

– Анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) в динамике: зачастую каждые 48 ч (нарастания меньше, чем в 2 раза, может свидетельствовать о внематочной беременности)

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