Оспа: факты о смертельной болезни, которую легко перепутать с ветрянкой

В 1978 году у британки Джанет Паркер диагностировали натуральную оспу. Она была медицинским фотографом, имела хорошую работу в Бирмингемском университете и любящую семью. И в 1978 году Паркер загадочно заболела. Для британцев эта история превратилась в настоящее расследование из детективных романов.

Тогда болезнь уже считалась исчезнувшей во всем мире. Но вдруг оспа вернулась во второй по величине британский город.

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Если когда-то вы с ужасом в глазах смотрели фильмы о зомби, например, "Я – легенда" или "Ходячие мертвецы", то забудьте. То, что на них изображено, выглядит не страшно. По-настоящему постапокалиптично выглядят больные натуральной оспой. Все их тело покрывается пузырьками. Поэтому пациентам становится трудно дышать, глотать, во многих случаях зараженные оспой теряют зрение, а на теле остаются большие рубцы.

Оспа – что это? Острая инфекционная болезнь. Она передается от человека к человеку через инфицированные аэрозоли и мелкие частицы от инфицированных людей с клиническими проявлениями оспы.

► Первые упоминания об оспе

Оспа имеет ну очень древнее происхождение. Первые сведения о ней ученые увидели в медицинских источниках еще в 3000 лет до нашей эры. Археологи нашли мумию фараона Рамзеса 5 с отметинами оспы на лице. А он, между прочим, умер за 1157 лет до рождения Христа.

Мариатале – это индийская богиня оспы. Народ Индии верил, что болезнь – это молодая женщина с очень взрывным характером. Люди пытались задобрить ее, приносив жертвы. А когда Мариатале приходила в дом и вселялась в чье-то тело, то ее называли "уважаемая гостя оспа". Больного одевали в красное, чтобы выманить ее наружу. Время шло, а средневековые врачи тоже верили в легенды своих прапредков, одевая больных оспой в красную одежду. Мол, болезнь этот оттенок любит.



Мариатале – это индийская богиня оспы

► Откуда появилась эта болезнь

В появлении этой опасной и неизлечимой болезни обвиняют верблюдов. Мол, именно эти животные стали носителями вируса, мутировавшего и начавшего поражать человеческое тело и разум. Variola vera, а именно так звучит название вируса латинском, молниеносно цепляется за человеческий организм.

Оспа – симптомы: лихорадочное состояние;

недомогание;

головная боль;

слабость,

сильные боли в области спины, иногда – в области живота,

рвота.

Симптомы появляются через 12 – 14 дней после инфицирования, уже через 2 – 3 дня температура спадает и появляется сыпь, сначала на лице, руках и предплечьях, а позже на туловище.



Английский врач и ученый Эдвард Дженнер

Эдвард Дженнер – это английский врач и ученый, сделавший одно из важнейших открытий для сохранения человечества, изобрел противодействие тяжелым инфекционным болезням. Догадались, о чем идет речь? Конечно же, о вакцине! Именно ее он придумал в 18 веке. Интересно, что термин "вакцинация" происходит от латинского vaccina. В переводе на русский – коровья оспа.

Существует несколько видов оспы:

натуральная – менее опасная ветряная оспа. В народе просто ветрянка.

коровья. Вирус "хватается" за животных, но может заразить и человека.

Дженнер замечал, что женщины, которые работали возле скота и подхватывали коровью оспу, позже имели иммунитет к натуральной. Поэтому ученый однажды собрал гной из ран зараженных доярок и инфицировал ним маленького мальчика. Тот заболел коровьей оспой, но впоследствии выработал иммунитет. А термином "вакцинация" эту процедуру окрестил уже французский микробиолог Луи Пастер – он, собственно, уже в 19 веке изобрел вакцину от бешенства.

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Натуральная оспа – единственное заболевание человека, которое было ликвидировано в результате кампании глобальной вакцинации. Это достижение остается одним из величайших триумфов медицинской науке. Вакцина против оспы, в составе которой, вирус коровьей оспы, оказалась высокоэффективной.

Эта болезнь в прошлых веках пленила едва ли не весь мир. Специфических лекарств против оспы просто не было, а треть больных просто погибала. Поэтому врачи могли повлиять только на симптомы – то есть сбить температуру больному или дать обезболивающее. Но желание защитить людей от недуга заранее приводило медиков к безумным экспериментам. Например, в Испании детей загоняли на один корабль. Кто-то из детей был заражен коровьей оспой. С гнойников маленького больного, так сказать, "вакцинировали" других детей. Только ребенок начинал поправляться, заражали другого. И так до тех пор, пока иммунитет не производился у всех.



Оспа сильно косила людей на всех континентах

Эта болезнь бытовала всегда. Поскольку, прежде всего, лекарств против нее не было, то косила оспа людей сильно на всех континентах. Натуральная оспа за почти 60 лет – между 1920 и 1978 годами – заразила 11,6 миллиона человек в мире. Вот, например, данные ВОЗ за 1950 год: больше всего случаев оспы было тогда в Китае, Индии, Индонезии, Бангладеш. Чуть меньше в соседнем Пакистане. На других континентах количество больных тысячами измеряли в Конго, Танзании, Аргентине. Почти не встречались случаи в Европе, Америке и Канаде.

► Как в мире боролись с оспой

В 20 веке Всемирная организация здравоохранения начала бороться с оспой на международном уровне, приняв резолюцию. Эта спецоперация началась в 1967 году и предусматривала:

вакцинацию;

изоляцию больных;

карантин для тех, кто контактировал с зараженными.

А уже в 1977 году ученые гордо заявили о ликвидации натуральной оспы в мире. Все оказалось не так просто. Болезнь не исчезла, а только затаилась. В 1978 году в Великобритании произошла биологическая авария, и образец вируса оспы распространился через вентиляционную систему университетской лаборатории, заразив двух человек и убил одного.

Да, речь идет о Джанет Паркер – медицинском фотографе. После работы в лаборатории она внезапно заболела. Врачи сначала диагностировали у нее ветрянку. И мать Джанет забила тревогу: ведь пузыри, которые появлялись на теле дочери, совсем не были похожи на почти невинную болезнь, что у нас она ассоциируется с зеленкой. Поэтому госпожу Паркер госпитализировали. А тогда в ее медкарте появилось то самое страшное слово: оспа.



Джанет Паркер диагностировали натуральную оспу

Тех, с кем контактировала женщина, вакцинировали и отправили на карантин. В целом на протяжении короткого времени медики Британии привили ориентировочно 500 человек – всех, кто мог общаться с Джанет. Самой женщине ставало хуже. Почти полная слепота, почечная недостаточность, воспаление легких – ей было трудно говорить и дышать. За месяц недомогания женщина умерла. Оспа унесла последнюю человеческую жизнь 20 века и не возвращалась до сих пор.

Тогда под пристальным вниманием международных СМИ британцы взялись исследовать, откуда взялся вирус. Но виновника таки не нашли. В медицинской лаборатории, где работала Джанет, хранились споры оспы. Поэтому даже за несколько лет, в суде, называли три причины заражения: вентиляция, контакт с инфицированным человеком или касание зараженного предмета. Впрочем, до сих пор точного ответа на вопрос "Как заразилась Джанет Паркер?" – нет.

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Хотя в 21 веке натуральная оспа уже не впечатляет, но еще вызывает интерес у ученых. Ранее вирус пытались использовать как биологическое оружие: например, во время Британской революции в 18 веке. Но сейчас вакцина является достаточно надежной защитой от таких видов терроризма. Впрочем, береженого Бог бережет: в 2018 году американское управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов зарегистрировали препарат – Тековиримат – первое в мире лекарство против оспы. Так, на всякий случай, потому что однажды оспа уже возвращалась.